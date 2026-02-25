전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

"가격조정 더 온다" 시장 관망세에 수도권 집값 오름세 '주춤'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

2026년 2월 KB주택시장리뷰
1월 매매가 전월비 0.19% 상승 그쳐
다주택자 매물 늘며 관망세 확대
전세 수급 불안도 지속

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부의 대출 규제와 다주택자 세제 개편 예고로 부동산 시장의 관망세가 짙어지며 수도권을 중심으로 집값 상승세가 주춤하는 모습이다. 신규 입주물량이 모자란 탓에 전세 시장에선 임대인 우위 시장이 관찰되고 있다.

(왼)지역별 주택 매매가격지수 변동률 추이 (오)2026년 1월 지역별 주택 매매가격지수 변동률 [자료=KB경영연구소]

25일 KB경영연구소에 따르면 지난달 전국 주택 매매가격은 전월 대비 0.19% 오르는 데 그치며 상승폭이 둔화했다. 수도권은 12월 0.45%에서 1월 0.36%로 3개월 연속 상승폭이 줄었으며 특히 서울 강남과 경기 일부 지역을 중심으로 오름세가 꺾였다. 5개 광역시(0.02%)와 기타 지방(0.04%) 등 비수도권 역시 상승세가 주춤했다.

대출 규제가 강화되고 세제 개편 가능성이 부각되며 시장 내 관망세가 확대된 영향이다. 정부의 다주택자 양도세 중과 유예 종료 방침에 따라 시장에 매물이 늘어나고 있지만 매수자들은 가격 조정을 기대하며 관망세가 확대됐다. 실제로 서울 아파트 매물 건수는 지난달 초 5만7000건에서 이달 들어 6만건으로 4.1% 증가했다.

전세시장은 가격 상승세가 느려진 동시에 수급 불안이 상당하다. 같은 기간 전국 주택 전세가격은 전월 대비 0.24% 상승했다. 수도권(0.30%)과 비수도권(0.24%) 모두 전월 대비 올랐지만 그 폭은 작아졌다. KB경영연구소 부동산연구팀 관계자는 "올해 예정된 입주물량이 전년 대비 24.4% 감소하고 갭투자가 어려워지면서 전세시장의 불안 요인으로 작용할 것"이라고 말했다.

KB전세수급지수 또한 2023년 8월 이후 100을 상회하면서 전세시장 내 공급 부족에 대한 우려를 반영했다. 수치가 100을 초과하면 전세를 구하려는 수요가 공급보다 많은 '공급 부족' 상태를, 100 미만이면 전세를 내놓는 집주인이 더 많은 '공급 충분' 상태를 의미한다.

주택 분양시장에서는 공급 감소세가 지속되는 가운데 지역별 선호도에 따른 양극화가 심화됐다. 지난해 아파트 분양물량은 21만8000가구로 전년 대비 11% 감소했다. 최근 3년간 연평균 분양물량은 22만3000가구로 직전 10년 대비 39% 줄었다.

지난해 1순위 청약 경쟁률은 6.8대 1로 2015년 이후 최저치로 집계됐다. 청약자 수는 2014년 이후 처음으로 100만명을 하회했다. 주택 수요가 집중된 서울은 154대 1의 높은 경쟁률을 보인 반면 충북과 전남을 제외한 대부분 지역은 10대 1을 하회했다.

지난해 전국 미분양 아파트는 약 3663가구 감소했다. 건설사 '뇌관'으로도 불리는 준공 후 미분양 아파트는 7161가구 증가해 건설 경기가 여전히 좋지 않음을 방증했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동