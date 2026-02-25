전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 중동

속보

더보기

이란 대학가서 반정부·친정부 시위 충돌…美군사 압박 속 긴장 고조

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 대학가에서 반정부 시위대와 친정부 민병대가 24일(현지시간) 나흘째 맞서면서 긴장이 고조되고 있다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 주요 도시 대학 캠퍼스에서는 지난 주말부터 반정부 시위가 재개됐다. 이는 지난 1월 초 정권이 대규모 유혈 진압에 나선 이후 처음 벌어진 대규모 집회다. 시위가 이어지자 친정부 맞불 집회도 점차 규모를 키우고 있다.

지난 21일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 한 이란 이주민이 반이란 정권 시위를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

친정부 시위대 상당수는 바시즈(Basij) 소속 학생들로 보인다. 바시즈는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 산하의 친정부 자원 민병대·준군사조직이다. 

바시즈는 앞선 시위 진압 과정에서 핵심 역할을 했던 조직이다. 이들은 캠퍼스에서 미국과 이스라엘 국기를 불태우며 두 나라가 이번 소요를 부추기고 있다고 주장했다.

수도 테헤란의 이란 과학기술대학교에서는 주먹다짐이 벌어졌으며, WSJ가 확인한 영상에는 이란 국기를 흔드는 친정부 인사들이 반정부 활동가들을 쫓아가 폭행하는 장면이 담겼다. 샤히드 베헤슈티 대학교에서도 남성 중심의 대규모 친정부 시위대가 "알라후 아크바르(신은 위대하다)"를 외치며 행진하는 모습이 포착됐다.

최근 며칠 사이 시위는 점차 확산되는 양상이다. 반정부 시위대는 이란 최고지도자인 "(아야톨라 세예드 알리) 하메네이에게 죽음을"이라는 구호를 외치고, 1979년 이슬람 혁명 이전에 사용되던 옛 국기를 들어 올리며 현 체제를 정면으로 비판하고 있다.

이번 불안은 미국의 군사적 압박이 고조되는 시점과 맞물려 있다. 이란 핵 프로그램을 제한하기 위한 협상이 교착 상태에 빠진 가운데, 중동 지역에는 최근 수주간 미 군함과 전투기가 증강 배치됐다.

오는 26일 스위스 제네바에서 미국과 이란의 제3차 간접 핵 협상을 앞두고, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 핵 프로그램을 포기하지 않을 시 군사적 옵션을 택할 수 있다고 시사해 왔다. 

이란에서는 지난해 말부터 경제난에 항의하는 시위가 전국으로 번지며 수십 년 만에 최대 규모의 반정부 움직임이 이어졌다. 정권은 올해 1월 초 인터넷을 차단하고 강경 진압에 나섰다. 미국에 기반을 둔 비정부기구 '이란 인권활동가들(HRAI)'에 따르면, 당시 진압 과정에서 약 7,000명이 사망하고 5만 명 이상이 체포된 것으로 집계됐다.

이번 시위는 아직 대학가에 국한돼 전국적 확산으로 이어지지는 않았지만, 장기화 조짐을 보이며 정권이 직면한 내부 불안을 다시 드러내고 있다는 평가가 나온다. 시위는 새 학기가 시작되며 캠퍼스가 다시 문을 연 지난 토요일(21일), 시위 진압 과정에서 숨진 학생들을 추모하는 행사로 재점화됐다.
 

wonjc6@newspim.com

 

 

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동