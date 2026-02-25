경기도교육청, 고3 교사 대상 '대입진학지도 역량 강화' 연수 진행

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 도내 고교 3학년 부장교사 및 담임교사의 대입진학지도 역량 강화를 위해 대규모 연수 행사를 마련했다고 25일 밝혔다.

24일 을지대학교, 26일 아주대학교에서 대입진학지도 연수를 진행한다고 전했다. [사진 = 경기도교육청]

도교육청은 지난 24일 의정부 을지대학교에서 '2027학년도 대입진학지도 담당교사 역량 강화 연수'를 개최했다. 이번 연수는 최근 입시결과를 분석하고 2027학년도 대입전형 변화를 안내하기 위해서다.

도내 고등학교 3학년 부장 및 담임교사 1000여 명 대입진학 역량 강화했다. [사진 = 경기도교육청]

행사에는 북부지역의 교사 300여 명이 참가해 대입진학지도에 대한 높은 관심과 열정을 보였다. 남부지역을 대상으로 한 연수는 26일 아주대학교에서 예정되어 있으며, 이 행사에는 700명 이상의 교사가 참석할 것으로 예상된다.

강사로는 도교육청 대입진학담당 장학사와 경기도 대입진학지도 리더교사가 포함돼 있으며, 연수 주요 내용은 2026학년도 대입결과 분석 및 2027학년도 전형 안내와 함께 지역별 우수 사례 나눔으로 구성됐다.

도교육청, 대입 상담과 맞춤형 진학 정보 제공으로 대입 진학 지원했다. [사진 = 경기도교육청]

또한, 도교육청은 새 학기를 맞아 고등학교 3학년 담임교사를 위한 '고3 한해살이 로드맵'과 학년별 진로진학 안내 포스터 배포 등 다양한 진학지도 지원 계획을 시행할 예정이다.

