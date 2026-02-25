경기도교육청, 고3 교사 대상 '대입진학지도 역량 강화' 연수 진행

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 도내 고교 3학년 부장교사 및 담임교사의 대입진학지도 역량 강화를 위해 대규모 연수 행사를 마련했다고 25일 밝혔다.
도교육청은 지난 24일 의정부 을지대학교에서 '2027학년도 대입진학지도 담당교사 역량 강화 연수'를 개최했다. 이번 연수는 최근 입시결과를 분석하고 2027학년도 대입전형 변화를 안내하기 위해서다.
행사에는 북부지역의 교사 300여 명이 참가해 대입진학지도에 대한 높은 관심과 열정을 보였다. 남부지역을 대상으로 한 연수는 26일 아주대학교에서 예정되어 있으며, 이 행사에는 700명 이상의 교사가 참석할 것으로 예상된다.
강사로는 도교육청 대입진학담당 장학사와 경기도 대입진학지도 리더교사가 포함돼 있으며, 연수 주요 내용은 2026학년도 대입결과 분석 및 2027학년도 전형 안내와 함께 지역별 우수 사례 나눔으로 구성됐다.
또한, 도교육청은 새 학기를 맞아 고등학교 3학년 담임교사를 위한 '고3 한해살이 로드맵'과 학년별 진로진학 안내 포스터 배포 등 다양한 진학지도 지원 계획을 시행할 예정이다.
