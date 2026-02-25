경기도교육청, 초등 학업성적관리 시행지침 해설서 등 6종 자료 보급

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 2026년부터 시행되는 초등 학업성적 관리에 관한 자료를 배포했다고 25일 밝혔다. 이번 자료는 초등학생의 학습 평가 방식을 개선하기 위해 개발되었으며, 교사의 평가 역량을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

2026 경기도 초등 학업성적관리 시행지침 해설서 포함 6종 자료 보급[사진 = 경기교육청]

배포된 자원은 총 6종으로 구성되었으며, 여기에는 '2026 경기도 초등 학업성적관리 시행지침 해설서'가 포함되어 있다. 이 지침은 교육 현장에서 쉽게 이해할 수 있도록 평가 원칙과 운영 절차를 설명하고 있다. 또한, 2022 개정 교육과정에 따라 공정하고 신뢰성 있는 평가 문화를 조성하는 것을 목표로 한다.

구체적으로, 이번 자료에는 학교자율시간 평가도구 예시자료, 2026 초등 논술형 평가도구, 5~6학년 수업-평가 계획 예시자료, 기본학력 평가 결과 활용 학습지원 전략 등 여러 유용한 자원이 포함되어 있다. 이런 자료들은 교사가 학생의 성찰과 성장을 촉진하는 데 필요한 방향을 제시하고, 교육과정과 평가의 유기적 연계를 지원한다.

도교육청 이문구 초등교육과장은 "이번 자료 보급으로 신뢰받는 학생 평가 기반을 다지고, 맞춤형 평가 운영을 강화할 것"이라고 말했다. 그는 또한 교육공동체가 공유하는 평가 문화가 학교에서 안정적으로 정착될 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

