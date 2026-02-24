하나금융그룹, '유아 ESG 금융 교육' 참여 기관 모집…유아 디지털 금융교육 높인다

어린이집 방문해 수업, 디지털 금융교육 접근성 낮은 50개소 우선 실시

로봇 활용 놀이 중심 구성, 재밌는 과제 통해 금융 기초개념 습득 유도

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 3월 13일까지 '하나금융그룹 100호 어린이집'을 겨냥한 '유아 ESG 금융 교육' 참여 기관 모집을 실시한다고 24일 발표했다.

이번 프로그램은 만 4~5세 아동 500명을 대상으로 하며, 유아들의 디지털 금융 교육 접근성을 높이고 환경 보호 및 올바른 소비 습관 형성을 위한 체험형 교육을 제공하기 위해 제작됐다. 전문 강사가 어린이집으로 방문해 수업을 진행할 예정이다.

특히, 하나금융그룹은 디지털 금융 교육 접근성이 낮은 지역을 우선 선정해 50개소에서 교육을 실시할 계획이다. 이를 통해 지역 간 교육 격차를 해소하고 ESG 경영을 실천하는 데 기여하고자 한다.

수업은 로봇을 활용한 놀이 중심으로 구성돼, 저축하기, 장보기 등의 재미있는 과제를 통해 금융의 기초 개념을 배우고 환경 보호의 중요성을 체험하도록 아동들을 유도할 예정이다. 이를 통해 아이들은 논리적 사고와 창의성을 기르면 물론, 금융 및 ESG 관련 지식을 자연스럽게 습득할 수 있을 것으로 기대된다.

하나금융그룹 관계자는 "디지털 교육 접근성을 높이기 위해 이번 프로그램을 기획했으며, 앞으로도 보육 현장 중심의 금융 교육을 통해 지역 사회와 함께 성장하는 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.

한편, 하나금융그룹은 ▲100호 어린이집 건립 프로젝트 ▲365일 운영되는 하나돌봄어린이집 ▲인생여정 지원 프로젝트 등 다양한 ESG 활동을 통해 아이들이 살기 좋은 환경 조성과 금융 문화 확산을 위해 힘쓰고 있다.

