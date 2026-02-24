전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

라온시큐어, 에이전틱AI 보안 자동화 연내 출시…"AI 중심 사업체제 전환"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI연구소서 AI사업본부로 확대
'AI 중심 경영 로드맵' 본격 가동

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인공지능(AI) 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어는 에이전틱AI 시대에 최적화된 디지털 신뢰 인프라 구축을 위한 전사 전환을 선언하고, AI사업본부 신설과 에이전틱AI 기반 보안 자동화 플랫폼의 연내 출시를 골자로 하는 AI 중심 경영 로드맵을 본격 시행한다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 전환은 전 산업에 걸친 AI 확산에 따라 보안 패러다임이 에이전틱AI 중심의 통제 가능한 자율성으로 재편되는 근본적인 변화에 대응하고, AI 보안·인증 플랫폼 기업으로서 시장 지위를 강화하기 위한 전략적 결정이다. 라온시큐어는 기존 AI연구소를 AI사업본부로 확대 개편하고, 연구개발과 사업화를 동시에 추진하는 체계를 갖췄다.

AI사업본부는 AI 전문 개발 인력과 사업개발 담당자 등 80여명으로 구성되며, 지속적인 인력 확충으로 AI 기반 보안 사업을 확대해 나갈 계획이다. 첫 과업은 에이전틱AI 기반 보안 자동화 플랫폼 개발이다. 현재 연내 출시를 예정으로 개발이 이미 진행 중이며, 기업 보안 운영 전반을 AI가 자율적으로 관리하는 자율 보안 운영 체계 구현이 목표다.

라온시큐어 브랜드 이미지. [사진=라온시큐어]

특히 이 플랫폼은 자연어 기반 명령을 이해하고 기업별 보안 정책에 따라 계정 생성·권한 관리·위협 탐지·대응 조치·분석 및 보고까지 전 과정을 자동 수행한다. AI가 구성원의 계정과 권한을 상시 관리함으로써 운영 부담을 줄이고, 오류·누락으로 인한 보안 공백도 최소화할 수 있어 운영 효율성과 보안 정확도를 동시에 높인다. 이에 따라 보안 담당자는 기존의 반복적인 운영 업무에서 벗어나, 정책 수립과 예외 대응·리스크 관리 등 보다 중대한 의사결정에 역량을 집중할 수 있게 된다.

라온시큐어는 에이전틱AI 자체를 겨냥한 외부 위협에도 선제적으로 대응한다. 에이전틱AI에 대한 비정상적 접근·명령 탈취·권한 남용 시도를 실시간으로 탐지하고 차단하는 에이전틱AI 가드레일 체계를 구축한다는 계획이다. 이는 스스로 판단하고 실행하는 에이전틱AI의 신뢰성을 보장하는 핵심 보호 장치가 될 것으로 기대된다.

보안의 면밀한 사전 점검도 라온시큐어의 AI 적용 범위다. AI 해커가 기업 시스템의 취약점을 자동으로 탐색하고, 보안 AI가 이를 실시간으로 탐지·분석·대응하면서 점검 범위와 속도를 크게 끌어올린다. AI 해커가 반복적이고 광범위한 취약점 스캐닝을 맡는 동안, 화이트해커는 실제 공격 시나리오 기반의 정밀 분석과 대응 전략 수립에 집중한다.

또한 라온시큐어는 에이전틱AI의 신원과 권한을 관리하는 AAM(Agentic AI Management) 기술 개발도 병행하고 있다. AAM은 에이전틱AI가 스스로 판단하고 실행하되, 부여된 권한 범위 내에서만 작동하도록 통제하는 기술로, 통제된 자율을 구현하는 핵심 인프라다.

라온시큐어의 AAM은 사람을 대상으로 검증된 블록체인 기반 신원 인증 기술을 에이전틱AI에 적용한다는 점에서 차별화된다. 회사는 이미 모바일신분증 구현에 분산신원인증(DID·Decentralized Identity)을 비롯한 주요 인증 기술을 제공하는 등 국가 디지털 신원 인프라 구축에 참여한 바 있다.

AAM의 중요성은 피지컬AI와도 연계된다. 로봇·자동차·드론 등이 현실 공간에서 자율적으로 움직이는 환경에서는 디지털 권한이 곧 물리적 행동으로 전환되기 때문이다. 에이전틱AI에게 부여된 권한이 현실의 안전과 직결되는 만큼, AAM은 단순한 인증 관리를 넘어 물리·디지털 경계를 아우르는 신뢰 인프라의 축으로 자리 잡을 전망이다.

라온시큐어는 이번 AI 중심 경영 전환을 통해 기존의 계정접근·권한관리와 블록체인 기반 디지털 ID 사업을 AI 기반 보안 및 디지털 신뢰 인프라로 확장할 계획이다. 기업 슬로건 역시 'Make IT fun and Secure'에서 'Make AI fun and Secure'로 새롭게 변경하면서 AI 시대 신뢰 인프라 기업으로의 전환 의지를 명확히 했다.

이순형 라온시큐어 대표는 "AI 시대의 보안은 단순히 위협을 차단하는 것을 넘어, 사람과 조직, 그리고 AI가 안전하게 협력할 수 있는 신뢰 환경을 구축하는 것"이라며 "라온시큐어는 디지털 신원인증 기술을 기반으로 에이전틱AI 시대에 필요한 디지털 신뢰 인프라의 기준을 제시하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동