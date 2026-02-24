SH·서울연구원 '한강버스 글로벌 인사이트 포럼' 개최

런던·뉴욕 등 해외 전문가, 지속가능 운영 모델 논의

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)와 서울연구원은 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 '서울의 질문, 세계의 대답: 세계가 경험한 수상교통의 혁신과 도전'을 주제로 '한강버스 글로벌 인사이트 포럼'을 개최한다고 24일 밝혔다.

이날 포럼은 뉴욕, 런던, 브리즈번 등 글로벌 수상교통 전문가들이 참석해 각 도시의 대표 사례를 소개하고 한강버스 발전 방안을 공유하며 지속 가능한 운영 모델을 도출하는 것을 목적으로 했다.

23일 데이비드 파나이오투(런던리버서비스 헤드), 조나단 피게로아(뉴욕 페리 수석부사장)가 한강버스에 탑승해 현장을 직접 답사하고 있다. [사진=서울시]

포럼에 앞선 오프닝 세션에 참석한 오세훈 서울시장은 "한강버스는 대중교통을 이용하는 시민들께는 여유로운 선택지를, 서울을 찾은 분들께는 잊지 못할 추억을 드리는 일"이라며 "나아가 서울의 라이프스타일과 도시 경쟁력을 통째로 바꾸는 담대한 도전"이라고 말했다. 이어 "강은 배가 오갈 때 비로소 살아 움직이고, 한강 역시 시민의 발이자 도시의 핏줄로 다시 살아 숨 쉬게 만들고 싶었다"고 덧붙였다.

포럼은 김원호 서울연구원 부원장이 '해외 도시 수상교통의 초기 정착 과정에 묻는 한강버스의 질문'을 주제로 문을 열었다.

김 부원장은 "한강버스의 성패는 초기 단계에서 서비스 정체성을 명확히 하고 그에 맞는 안전·운항 기준과 공공·민간 운영 책임 체계를 선제적으로 설계하는 데 달려 있다"며 "해외 수상교통 사례처럼 공공 컨트롤타워와 민간의 운영 역량을 조화롭게 구축해 나가는 것이 중요하다"고 말했다. 또 "무엇보다 시민 신뢰를 위해 운영 절차를 표준화하고 단계적으로 확대해야 한다"고 덧붙였다.

이어진 기획 세션에서는 데이비드 파나이오투 런던교통공사 런던리버서비스 총괄, 프래니 시비타노 뉴욕시 경제개발공사 수석부사장, 조나단 피게로아 뉴욕 혼블로워 그룹(뉴욕 페리 운영사) 수석부사장, 마크 힉먼 호주 퀸즐랜드대학교 교통공학 석좌교수가 '해외 도시 수상교통이 겪은 초기 도전과 극복 사례'를 주제로 발표를 이어갔다.

런던의 경우, 교통공사 TfL(Transport for London)은 템스강 리버버스를 도시 대중교통과 통합해 이용 수요를 키우는 동시에 친환경 선박 도입과 화물의 도로에서 수상으로의 전환을 병행하며 탄소 중립형 수상교통 모델로 고도화하고 있다고 밝혔다.

뉴욕 공공 부문에서는 NYCEDC(New York City Economic Development Corporation)가 NYC 페리가 민간 운영사에 대한 KPI 기반 성과 관리와 인센티브, 운임 개편과 노선 효율화를 통해 재정 효율을 개선해 미국 공공 지원 여객 페리 중 승객 1인당 보조금이 최저 수준이라고 설명했다.

뉴욕 민간 부문에서는 혼블로워 그룹이 KPI 연동 성과 관리와 보조금 체계, 안전·환경 인증과 거버넌스 강화를 통해 운영 효율성과 재정 건전성을 높이는 동시에 재난 대응력과 공공 책임성을 함께 강화했다고 밝혔다.

브리즈번 사례를 소개한 퀸즐랜드대학교는 브리즈번 페리가 맞춤형 노선과 거점 연결, 높은 정시성과 이용자 만족도, 홍수 등 재난 이후의 신속한 복구 역량을 기반으로 공공교통 성공 사례로 자리 잡았다고 발표했다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 '도시와 강을 잇다: 한강버스의 탄생' 발표에서 "한강은 과거 치수 중심에서 시민의 문화·여가 공간으로 거듭나며 지난해 1억 명의 시민과 관광객이 찾는 대한민국 성장의 상징이자 랜드마크가 됐다"고 말했다. 이어 "여기에 한강버스가 더해지면서 도심 이동과 문화·여가가 공존하는 새로운 플랫폼으로 혁신하고 있다"고 덧붙였다.

또 한강버스는 상·하행 정기 운항을 기반으로 통합 환승 체계를 구축해 대중교통과의 연계성을 강화하고, 버스·따릉이 등 연계 수단 확충을 통해 선착장 접근성을 개선하는 한편, 안전 시설물 설치로 안전 운항 여건을 조성 중이라고 설명했다.

도입 초기 극복 과제와 관련해서는 사계절 운항을 통한 데이터 축적으로 탄탄한 대응 방안을 마련하고 지속적인 신규 콘텐츠를 창출해 한강을 시민 모두가 누리는 일상 속 공간으로 발전시키겠다고 강조했다.

오후에는 김원호 서울연구원 부원장을 좌장으로 발표자 전원이 참석한 가운데 '세계의 지혜가 한강에 모이다: 한강버스로 여는 서울 수상교통의 미래'를 주제로 패널 토론이 진행된다.

서울주택도시개발공사와 서울연구원은 이번 포럼에서 논의된 내용을 바탕으로 한강버스 운항 시스템과 안전 체계를 더욱 고도화하고, 한강 수변 공간을 시민이 일상적으로 즐기는 생활 밀착형 공간으로 발전시켜 나갈 계획이다. 해외 연사 발표 자료는 25일부터 SH 누리집에서 확인할 수 있다.

포럼에 앞서 23일에는 해외 전문가들이 여의도~잠실 구간 한강버스를 직접 탑승해 운항 상황을 점검하고 선착장 등 한강 수상교통 인프라를 살핀 뒤, 서울시청 지하 1층 서울갤러리 태평홀에서 글로벌 전문가 간담회를 개최했다.

이날 간담회에서는 한강버스 운영 안정성 확보와 수상교통 조기 안착을 위한 정책 기반 강화, 시민 체감형 서비스 확대 방안 등에 대한 논의가 오갔다.

황상하 서울주택도시개발공사 사장은 "한강버스는 단순한 이동 수단을 넘어 서울의 도시 경쟁력을 높이는 혁신적 공공 인프라"라며 "이번 포럼을 통해 세계적 성공 유전자를 접목해 시민이 사랑하는 수상교통 모델로 발전시키겠다"고 밝혔다.

