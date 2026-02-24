유럽증시, '트럼프 관세' 불확실성 재부상에 대체로 하락… 금융서비스 2.1%↓

전체기사 최신뉴스 GAM
[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 23일(현지 시간) 유럽 주요국 증시가 대체로 하락했다.

도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 전략이 예측 가능성을 잃고 다시 급격히 흔들리면서 시장에서 불확실성에 대한 우려가 다시 커졌다. 

수출 비중이 높은 독일의 벤치마크 지수는 다른 유럽 주요국에 비해 내림세가 컸다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 2.86포인트(0.45%) 내린 627.70으로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 268.72포인트(1.06%) 하락한 2만4991.97로, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 2.15포인트(0.02%) 떨어진 1만684.74에 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 18.32포인트(0.22%) 물러난 8497.17로 마감했다.

반면  이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 226.31포인트(0.49%) 오른 4만6699.29에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 102.70포인트(0.56%) 상승한 1만8288.70으로 장을 마쳤다.

영국 런던의 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령은 지난 21일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 전 세계에 부과하는 관세를 15%로 인상하겠다고 발표했다. 전날 10%에서 하루 만에 5%포인트를 더 올린 것이다. 

글로벌 시장은 트럼프의 '예측불허' 관세 난사(亂射)를 불안한 심정으로 지켜보는 상황이다. 

라보뱅크의 수석 시장 전략가 벤자민 픽턴은 "트레이더들이 아직 확정되지 않은 정책의 영향을 가격에 반영하려고 시도하고 있다"며 "이러한 상황은 시장에 계속해서 불확실성을 제공할 것"이라고 했다.

그는 "기업들은 새로운 규정을 이해하고, 불법적인 수입 관세를 되돌리기 위해 소송을 진행하며, 공급망을 다시 조정해야 할 가능성이 있어 비용이 증가할 것"이라고 했다. 

주요 섹터 중에서는 헬스케어가 1.4% 하락했다. 덴마크 제약사 노보노디스크는 비만 치료제 '카그리세마(CagriSema)'가 경쟁사인 미국 일라이 릴리의 '티르제파타이드(Tirzepatide)' 대비 체중 감소 효과에서 비열등성(Non-inferiority)을 입증하지 못하면서 16.5% 급락해 STOXX 600 지수에서 최하위를 기록했다. 

비열등성이란 다른 제품에 비해 효능이 떨어지지 않는다는 개념으로 노보노디스크의 비만 치료제가 경쟁사 제품에 비해 나쁘지 않다는 것을 입증하지 못했다는 뜻이다. 

산업주 역시 1.24% 떨어지며 하락 움직임에 가세했다. 시가 총액 비중이 큰 지멘스(Siemens)와 에어버스(Airbus)가 각각 1.84%, 3.48% 떨어졌다. 

자산운용사와 증권사 등을 포함한 금융서비스 업종은 2.1% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. 에너지주는 국제 유가가 6개월 만의 최고치 부근을 맴돌면서 0.72% 올라 사상 최고치를 기록했다.

유틸리티 업종은 1.1% 상승하며 주가를 지탱하는 주축 버팀목 역할을 했다. 이탈리아 최대 전력회사 에넬(Enel)이 향후 3년간 자본 지출을 늘리고 유럽과 미국 중심의 재생에너지에 집중하겠다고 밝히면서 주가가 6.8% 급등했다.

방산 부문은 이란이 미국이 일부 요구를 수용할 경우 핵 프로그램 관련 양보 의사를 보였다는 보도가 나오면서 1.6% 하락했다.

프랑스 방위 기술 기업 엑소센스(Exosens)는 중기 가이던스를 상향했음에도 불구하고 지난 금요일 기록한 사상 최고치에서 후퇴하며 9.6% 하락했다.

영국 화학기업 존슨 매티(John Matthey)는 촉매 기술 사업부의 실적 부진으로 해당 사업을 허니웰에 매각하는 가격을 낮추기로 합의하면서 16.3% 급락했다.

ihjang67@newspim.com

 

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

