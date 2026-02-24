전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 2월 24일

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 2026.02.23

◆국회의장

11:00 김상옥 의거 제103주년 합동 추모식(국립서울현충원 현충관)
14:00 본회의(본회의장)

◆상임위원회

14:00 본회의(본회의장)
09:30 대미투자특별법처리를위한특별위원회 전체회의(본관 430호)
10:00 과학기술정보방송통신위원회 정보통신방송법안심사소위원회(본관 628호)
13:50 교육위원회 전체회의(본관 522호)
14:00 문화체육관광위원회 체육관광법안심사소위원회(본관 508호)
전체회의 산회직후 교육위원회 법안심사소위원회(본관 522호)

◆의원실 세미나

07:40 이재정 의원실 등, V4 국가 대사 초청 조찬간담회: 폴란드·헝가리·체코·슬로바키아(의원회관 제8간담회의실)
08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제41강: "AI Native 정부의 조건"(의원회관 제1소회의실)
09:30 김현 의원실, 디지털재난안전관리법 제정을 위한 전문가 간담회(의원회관 제1간담회의실)
10:00 임이자 의원실, AI 핵심 분야별 산업 동향과 육성 전략 토론회(의원회관 제10간담회의실)
10:00 서영석 의원실, 난치성 환자들의 조기 치료 접근성 확대 방안을 중심으로 전신중증근무력증 치료 접근성강화를 위한 정책 토론회(의원회관 신관 제3세미나실)
10:00 주호영 의원실 등, 지방행정통합과 지역경쟁력 제고: 한국행정학회 지방행정통합 기획세미나 4(의원회관 신관 제2세미나실)
10:00 조계원 의원실 등, 핸드볼의 스포츠토토 편입 및 종목 혁신 전략 포럼(의원회관 제1소회의실)
13:30 어기구 의원실 등, 위기 관리·대응에서 공급망 주도형으로: 핵심광물 주도형 공급망 구축 토론회(의원회관 제2소회의실)
14:00 김종민 의원실 등, K-반도체 트라이앵글 국회 연속토론회: 2차 토론회: 전력과 용수 중심, 지산지소 실현 방안 모색(의원회관 제5간담회의실)
14:00 송재봉 의원실 등, K-패션 글로벌화 정책 토론회(의원회관 제8간담회의실)
14:00 강선영 의원실, 공격 헬리콥터와 드론의 미래(의원회관 제1소회의실)
14:00 주호영 의원실 등, 무연고 최중증 발달장애인의 "생명권"과 "자기결정권" 보장 강화를 위한 정책 토론회(의원회관 대회의실)
14:00 최혁진 의원실 등, 제1회 대한민국 로컬 임팩트 전략 포럼(국회도서관 대강당)
15:00 박수현 의원실 등, 동학서훈 입법 국회 공개 토론회(의원회관 306호)
15:00 신정훈 의원실 등, 마을기반 기본사회 구축을 위한 주민자치 마을공동체 사회연대경제 정책연계 국회토론회(의원회관 제1간담회의실)

◆소통관 기자회견

09:40 전종덕 의원, [행정통합특별법 독소조항 전면 재검토 촉구 기자회견]
10:00 김소희 의원, [제12차 전기본 및 용인 반도체 클러스터 관련 기자회견]
10:20 서왕진 의원, [행정통합법 관련 입장 발표 기자회견]
10:40 오세희 의원, [코엑스 전시장 대규모 폐쇄 관련 기자회견]
11:00 한준호 의원, [용인반도체산업단지 신속추진을 위한 국토부-산자부-경기도-국회 4자 협의체 구성 제안 기자회견]
11:20 박태우 부대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
11:40 조배숙 의원, [더불어민주당 사법개혁 3대 악법 통과 강행 시도 규탄 기자회견]
13:20 정준호 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
13:40 전현희 의원, [현안 관련 기자회견]
14:00 김지호 대변인, [성남시장 출마선언 기자회견]
16:00 김현 의원, [방미통위 정상화를 위한 위원 선임 촉구 기자회견]

◆더불어민주당

*정청래 당대표
13:00 동학서훈 입법 국회 공개 토론회 / 의원회관 306호
13:30 의원총회 / 국회 본관 제4회의장(246호)
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장

*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
13:30 의원총회
14:00 본회의

◆국민의힘

*장동혁 당 대표
08:30 채널A '라디오쇼 정치시그널' 출연
(채널A / 서울 종로구 청계천로 1)
10:30 의원총회
(국회 본관 예결위회의장)
14:00 대전·충남 졸속 통합 반대 범시·도민 총궐기대회
(국회 본관 앞 계단)

*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의
(국회 본관 245호)
10:30 의원총회
(국회 본관 예결위회의장)

◆조국혁신당

*조국 당대표
- 공개일정 없음

*서왕진 원내대표
07:30 [인터뷰] KBS1라디오 <전격시사>
09:30 의원총회 / 국회 본관 224호
10:20 [기자회견] 전남광주행정통합특별법 관련 입장 기자회견 / 국회 소통관 기자회견장
11:00 [기자회견] 제왕적 개발권력 양산! 무분별한 시장규제 완화! 통합특별시 특별법 졸속추진 규탄 기자회견 / 국회 본청 앞 계단
14:00 (잠정) 본회의 / 국회 본관 본회의장
19:00 <슬기로운 동맹생활> 김준형 의원 북콘서트 / 청년문화공간JU동교동

◆개혁신당

*이준석 당대표
14:00 본회의 / 국회 본회의장

*천하람 원내대표
통상 업무

seo00@newspim.com

