[오늘의 정치일정] 2월 24일(화)

<대통령실>
-대통령
10:00 국무회의 (청와대)
<통일부>
-장관
10:00 국무회의 참석
16:30 데이비드 캐머런 전 영국 총리 면담
-차관
통상업무
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
14:45 기자실 방문
-1차관
통상업무
-2차관
제네바 출장
<국방부>
-장관
14:00 장기간부 도약적금 업무협약식
-차관
13:30 민군 기술협력 피치데이
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
-통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
13:00 동학서훈 입법 국회 공개 토론회 / 의원회관 306호
13:30 의원총회 / 국회 본관 제4회의장(246호)
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
-한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
13:30 의원총회
14:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
08:30 채널A '라디오쇼 정치시그널' 출연(채널A / 서울 종로구 청계천로 1)
10:30 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
14:00 대전·충남 졸속 통합 반대 범시·도민 총궐기대회(국회 본관 앞 계단)
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:30 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
-정점식 정책위의장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:30 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:30 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
14:00 본회의 / 국회 본회의장
-천하람 원내대표
통상 업무
-이주영 정책위의장
14:00 본회의 / 국회 본회의장
<조국혁신당>
-조국 당대표
공개일정 없음
-서왕진 원내대표
07:30 [인터뷰] KBS1라디오 <전격시사>
09:30 의원총회 / 국회 본관 224호
10:20 [기자회견] 전남광주행정통합특별법 관련 입장 기자회견 / 국회 소통관 기자회견장
11:00 [기자회견] 제왕적 개발권력 양산! 무분별한 시장규제 완화! 통합특별시 특별법 졸속추진 규탄 기자회견 / 국회 본청 앞 계단
14:00 (잠정) 본회의 / 국회 본관 본회의장
19:00 <슬기로운 동맹생활> 김준형 의원 북콘서트 / 청년문화공간JU동교동