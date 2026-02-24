전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

국회 오늘 본회의...與, 사법개혁 3법·행정통합법·3차 상법 등 처리 예고

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

국민투표법·아동수당법 개정안 등도 상정 전망
'공천헌금 의혹' 강선우 체포동의안 표결 예정
국민의힘, 강행 처리 반대하며 필리버스터 예고

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국회가 24일 본회의를 열고 이른바 '사법개혁 3법'(대법관 증원법, 재판소원법, 법왜곡죄법)과 3개 지역 행정통합법 등에 대한 처리에 나선다.

정치권에 따르면 이날 오후 2시부터 더불어민주당 등 범여권 주도로 본회의가 개최될 전망이다.

다만 국민의힘이 대부분의 법안에 대해 반대 입장을 보이며 필리버스터(무제한 토론에 의한 합법적 의사 진행 방해)를 예고하며 2월 임시국회가 마무리되는 오는 3월 3일까지 릴레이 본회의 개최에 의한 '쪼개기' 법안 처리가 이어질 것으로 관측된다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 국회에서 본회의가 열리는 모습. 2026.01.16 pangbin@newspim.com

민주당은 2월 국회에서 사법개혁 3법, 전남광주·충남대전·대구경북 행정통합법, '자사주 소각 의무화'를 골자로 하는 3차 상법 개정안 등을 반드시 처리하겠다는 입장이다.

이들 법안은 '개헌의 첫걸음'으로 평가받는 국민투표법 개정안과 함께 지난 23일까지 열린 국회 법제사법위원회 전체회의 문턱을 모두 넘었다. 단 행정통합법은 법사위 소위만 통과된 상태다.

여기에 아동수당 지급 대상을 확대하는 아동수당법 개정안 등 민생 법안들도 처리하겠다는 게 민주당의 방침이다.

한병도 민주당 원내대표는 지난 23일 열린 최고위원회의에서 "민생 회복과 사회 대개혁의 골든 타임 앞에서 국민의힘은 도대체 어디서 무엇을 하고 있나"라며 "국민의힘은 억지와 궤변의 민생 인질극을 즉각 중단하고 본회의 소집에 응하라. 그렇지 않다면 민주당 단독 처리에 나설 수밖에 없다"고 경고했다.

이에 대해 송언석 국민의힘 원내대표는 전날 우원식 국회의장과의 면담 후 기자들과 만나 "(민주당은) 사법 파괴 악법 3개와 자사주를 강제 소각시키는 상법, 행정통합법, 국민투표법 등의 범위 내에서 날짜가 되는 대로 (강행 처리를) 추진하지 않을까 추측된다"라며 "만약 내일 시작하면 3월 3일까지 하게 될 거고 우리는 그 법안들에 대해 필리버스터를 할 수밖에 없다"고 말했다.

이날 본회의가 개의되면 최근 본회의에서 국회에 보고된 강선우 무소속 의원의 체포 동의안에 대한 표결도 이루어지게 된다.

kimsh@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동