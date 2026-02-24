李대통령, '2차 특검보'에 권영빈·김정민·김지미·진을종 임명

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 2차 종합특검팀의 특별검사보 4명을 임명했다.

이 대통령은 23일 권창영 특검팀이 임명을 요청한 2차 종합특검의 특검보 후보자 중 권영빈(60·사법연수원 31기), 김정민(56·군법무관 15회), 김지미(51·37기), 진을종(51·37기)을 특검보로 임명했다.

이재명 대통령이 10일 오전 청와대 세종실에서 5회 국무회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

권영빈 특검보는 검사 출신으로 세월호 참사 특별조사위원회 상임위원을 지냈고 윤석열 전 대통령 헌법재판소 탄핵심판 당시 국회 쪽 소추위원 대리인단 활동을 했다.

김정민 특검보는 군 법무관 출신이며 권 특검보와 함께 윤 전 대통령 탄핵심판 대리인단이었다. 김지미 특검보는 변호사 출신으로 민주사회를 위한 변호사모임 사무차장을 지냈다. 진을종 특검보는 검사 출신이며 2016년 최순실 국정농단 특별수사본부에서 근무했다.

2차 종합특검은 3대 특검(내란·김건희·채상병)이 매듭짓지 못한 잔여 의혹을 중심으로 수사를 한다. 특검법상 특검보 5명을 비롯해 파견검사 15명 이내, 특별수사관 100명 이내, 파견공무원 130명까지 특검팀 구성이 가능하다. 특검팀 기본 수사 기간은 90일이고 30일씩 2차례 연장할 수 있어 최대 150일 간 수사할 수 있다.

