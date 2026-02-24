李대통령 "다주택·초고가 주택 보유 자유지만 위험과 책임은 피할 수 없어"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 24일 "다주택을 유지하든, 비거주 투자용 주택을 보유하든, 평당 3억씩 하는 초고가 주택을 보유하든 자유이지만 비정상의 정상화에 따른 위험과 책임은 피할 수 없다"고 경고했다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 한국은행의 '올해 2월 소비자동향조사' 결과 주택가격전망 심리지수(CSI)가 지난달보다 16포인트 급락한 108을 기록했다는 언론 보도를 공유하면서 이같이 말했다.

이재명 대통령이 19일 오후 청와대 여민관에서 24차 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "시장에 맞서지 말라는 말도 있지만 정부에 맞서지 말라는 말도 있다"며 "권력은 정상사회를 비정상 사회로 만들 수 있지만 비정상을 정상으로 만들 수도 있다"고 했다.

그러면서 "권력이 정상화의 길을 갈지 비정상화의 길을 갈지 이정표는 권력의 사심과 사욕이다. 그래서 사심과 사욕을 버리면 정상화가 더 쉽다"면서 "권력의 원천인 국민이 원하기 때문"이라고 말했다.

이 대통령은 "권력은 규제, 세제, 금융, 공급 등 정상화를 위한 막강한 수단을 가지고 있다. 문제는 권력의 의사와 의지"라며 "믿거나 말거나, 저항할지 순응할지는 각각의 자유이지만, 주식시장 정상화처럼 그에 따른 손익 역시 각자의 몫"이라고 했다.

이어 "부동산 정상화는 어려운 일이지만 계곡 불법시설 정비나 주식시장 정상화보다는 쉬운 일"이라며 "비정상인 집값 상승세가 국민주권정부에서도 계속될 것이라는 기대는 줄어드는 게 당연하다"고 했다.

