김제 공덕면 산란계 농장서 AI H5형 항원 검출

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북특별자치도는 김제시 공덕면 산란계 농장에서 조류인플루엔자(AI) H5형 항원이 검출됐다고 24일 밝혔다.

이번 사례가 고병원성으로 최종 확인될 경우 올해 동절기 도내 네 번째 발생이며 전국적으로 48번째 양성 사례가 된다.

방역소독[사진=뉴스핌DB] 2026.02.24 gojongwin@newspim.com

해당 농장은 산란계 8만1000수를 사육 중이며, 병성감정 정밀검사에서 H5 항원이 확인됐다. 농림축산검역본부가 고병원성 여부를 판별하기 위한 추가 정밀검사를 진행 중으로, 결과는 1~3일 내 나올 전망이다.

도는 방역본부 초동대응팀을 투입해 출입통제와 소독을 실시하고 예방적 살처분을 신속히 추진한다. 반경 10km 내 가금농장 49호(닭 46, 오리 2, 메추리 1, 약 328만수)를 대상으로 이동제한, 소독 강화, 정밀검사를 실시하며 전용 소독차량 6대를 배치해 집중 소독을 강화한다.

또 도내 산란계 사육농장 및 관련 축산시설(사료공장, 도축장 등)과 축산차량에 대해 24일 오전 2시부터 25일 오전 2시까지 24시간 일시이동중지 명령을 발령한다.

국내 발생 현황 지난해 9월 이후 모두 46건(경기 10, 충북·충남·전남 9, 전북·경북 3, 광주·경남·세종 1)이며 검사 중 2건(경북·전북 각 1)이다.

민선식 전북자치도 농생명축산산업국장은 "축산 관련 종사자는 철새도래지 출입 금지, 차량·출입자 소독, 장화 교체, 매일 축사 소독 등 방역수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.

가금류 폐사 증가, 산란율 저하, 사료 섭취량 감소 등 AI 의심 증상이 있으면 즉시 방역당국(1588-4060, 9060)에 신고할 것을 강조했다.

