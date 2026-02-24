트럼프, '합참의장 이란 공격 우려' 보도에 "결정권자는 나"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 댄 케인 합참의장이 관련 회의에서 이란 공격에 대해 신중론을 제기했다는 의 발언 보도와 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령이 "결정권자는 나"라며 직접 반박에 나섰다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "가짜뉴스 언론이 다니엘 케인 장군, 일명 '라진(Razin)'이 우리가 이란과 전쟁에 나서는 것에 반대한다고 보도하고 있다"며 "해당 보도는 출처도 밝히지 않은 채 작성됐으며 100% 사실이 아니다"라고 밝혔다.

이란 국기와 도널드 트럼프 미국 대통령 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌]

그는 이어 "케인 장군은 이란에 대한 군사행동을 하지 말자고 말한 적이 없고, 내가 최근 읽은 이른바 '제한적 타격'에 대해서도 언급한 바 없다"며 "이란과의 잠재적 전쟁에 대해 지금까지 보도된 내용은 모두 잘못됐고, 의도적으로 왜곡된 것"이라고 주장했다. 그러면서 "결정을 내리는 사람은 바로 나"라고 강조했다.

트럼프 대통령은 또 "(이란과의 핵 협상에서) 나는 합의를 이루는 편이 낫다고 생각한다"면서도 "합의가 이뤄지지 않는다면 매우 슬프게도 그 나라에는 나쁜 날이 될 것이며, 안타깝게도 그 국민들도 영향을 받을 것"이라고 경고했다.

앞서 워싱턴포스트(WP)는 케인 의장이 백악관과 국방부 회의에서 탄약 부족과 동맹국 지원의 한계를 이유로 이란 공격에 우려를 표했다고 보도했다. 특히 이란의 최고위 군 장성을 겨냥할 경우 미군과 동맹군의 사상자 위험이 커질 수 있다고 경고했다는 전언이다.

뉴욕타임스(NYT) 역시 케인 의장이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전에는 비교적 긍정적이었지만, 이란 문제에 대해서는 보다 신중한 태도를 보였다고 전했다.

트럼프 대통령이 언급한 '제한적 공격'은 월스트리트저널(WSJ)이 지난 19일 보도한 내용을 가리킨다. 백악관이 승인할 경우 1차 대이란 공격은 이란 내 군사·정부 시설을 겨냥한 제한적 선제 공습이 될 가능성이 크다는 내용이다.

WSJ는 한 당국자를 인용해 트럼프 대통령이 소규모 공습으로 시작한 뒤, 이란이 핵 프로그램을 해체하거나 정권이 붕괴할 때까지 공격 수위를 점진적으로 높일 수 있다고 전했다.

한편 트럼프 대통령은 지난 19일 이란에 핵 프로그램 포기 시한으로 10일 또는 15일을 제시한 바 있다.







wonjc6@newspim.com