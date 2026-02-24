뉴욕증시, 관세 불확실성·AI 디스럽션 우려에 일제히 하락 마감

다우 800포인트 이상 급락… 한 달 만에 최대 낙폭

트럼프 15% 보편 관세에 무역 정책 혼란… EU는 무역 표결 보류

사이버보안·금융주 강타한 'AI 공포'

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 23일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세가 위법이라는 연방대법원의 판결 이후 트럼프 대통령이 무역법 122조를 근거로 글로벌 관세를 발표하는 등 관세 불확실성이 커지면서 투자자들은 주식을 내다 팔았다. 엔비디아의 실적 공개를 앞두고 인공지능(AI)에 대한 우려가 다시 한번 부각된 점도 투자 심리를 크게 위축시켰다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 821.91포인트(1.66%) 내린 48804.06에 거래를 마쳤다. 이날 다우지수의 약세 폭은 최근 한 달간 최대였다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 71.76포인트(1.04%) 하락한 6837.75, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 258.80포인트(1.13%) 밀린 22627.27을 각각 기록했다.

지난 20일 대법원이 트럼프 대통령의 상호관세를 위법으로 판단하면서 미국의 무역 정책 관련 불확실성은 극도로 확대됐다. 트럼프 대통령은 같은 날 10%의 글로벌 관세를 발표한 후 다음 날 이를 15%로 전격 인상한다고 밝혔다.

대법원의 판결은 미국과 주요 교역국이 맺은 기존 무역 협정의 유효성에 강한 의문을 제기했다. 유럽연합(EU) 의회는 미국과의 무역 합의 승인 표결을 보류하기로 결정했다.

트럼프 대통령은 대법원의 판결을 거론하며 "장난치는 국가들에게는 더 높은 관세를 부과하겠다"고 으름장을 놓았고, 수입 허가 수수료를 관세 대체 수단으로 활용할 가능성까지 시사했다. 전문가들은 미국의 무역 정책이 어떤 방향으로 전개될지 극히 불확실해지면서 시장 전반에 위험 회피 심리가 짙어졌다고 진단했다.

눈 내리는 뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.02.24 mj72284@newspim.com

베어드의 로스 메이필드 투자 전략 애널리스트는 "대법원 판결이 불러온 추가적인 불확실성과 향후 무역 정책 방향에 대한 모호함은 시장에 전혀 도움이 되지 않는다"며 "주식시장의 움직임과 압박을 받는 업종들을 볼 때 AI 디스럽션(도태)에 따른 매도세가 재개된 것으로 보인다"고 설명했다. 그는 이어 "이는 기존에 체결된 무역 협정들에 대한 의문을 제기하기 때문에 불확실성의 수위를 한층 높인다"며 "시장은 전반적인 실효 관세율이 종전보다 높아질 가능성은 낮아 보인다는 점에서 일부 위안을 얻을 수 있겠지만, 단기적으로는 상황이 더욱 혼란스럽고 불확실해질 것"이라고 내다봤다.

엔비디아의 실적 공개를 이틀 앞두고 기술 업종 역시 큰 폭으로 하락했다. 이날 엔비디아 자체는 0.91% 상승 마감했지만, 'AI 디스럽션' 우려는 소프트웨어 업종 전반의 약세로 이어졌다. 특히 AI 스타트업 앤스로픽이 AI 보안 프로그램인 '클로드 코드 시큐리티'를 출시하면서 기존 사이버 보안 업체들의 주가가 철퇴를 맞았다. 크라우드스트라이크는 9.85% 급락했고 데이터도그도 11.28% 하락했다. 지스케일러와 팔로알토 네트웍스 역시 각각 10.31%, 3.07% 밀렸다. S&P500 기술 업종은 이날 1.11% 하락했으며 커뮤니케이션 서비스도 1.36% 내렸다.

이러한 AI 디스럽션 공포는 금융주에서도 뚜렷하게 나타났다. 대체 자산운용사 KKR은 8.86% 하락했으며 블랙스톤도 6.19% 급락했다. S&P500 편입 금융 업종은 이날 무려 3.33%나 후퇴했다.

로버트 W. 베어드의 시레닉 코타리 인프라 애널리스트는 "오늘 시장에서 나타나고 있는 현상은 패닉과 특정 내러티브(이야기)에 휩쓸린 매도세의 지속"이라고 진단했다.

US뱅크 웰스 매니지먼트의 톰 헤인린 전국 투자 전략가는 "AI를 둘러싼 의문은 크게 두 가지다. 하나는 '비용이 얼마나 들 것인가'이고, 다른 하나는 '과연 누가 타격을 입을(도태될) 것인가' 하는 점"이라고 짚었다. 이어 "시장이 관련 헤드라인 뉴스에 반응하는 양상을 보았듯, 현재 장세는 전형적인 '일단 팔고 평가는 나중에 하자(선매도 후평가)'는 식"이라고 분석했다.

한편 미 동북부 폭설 사태로 항공기 운항이 무더기로 취소되면서 항공주 역시 크게 하락했다. 아메리칸 항공은 4.86% 밀렸으며 유나이티드 항공과 델타 항공은 각각 5.18%, 3.67% 하락했다.

이날 공개 발언에 나선 크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사는 1월 고용 지표가 예상보다 훨씬 강했다며, 이 같은 현상이 지속된다면 3월 회의에서 금리 동결을 지지할 수 있다고 밝혔다. 지난달 금리를 동결했던 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 스티븐 마이런 이사와 함께 금리 인하 소수 의견을 냈던 것에서 입장 변화를 시사한 것이다.

경제 지표 역시 제조업 부진을 가리켰다. 지난해 12월 공장재 주문은 전월 대비 0.7% 감소해, 0.4% 줄어들 것으로 내다본 전문가 기대치보다 더욱 악화된 것으로 나타났다.

오는 24일 투자자들은 계속해서 트럼프 행정부의 무역 정책 행보와 주요 교역국의 대응에 촉각을 곤두세울 전망이다. 관심을 둘 만한 경제 지표로는 콘퍼런스보드(CB)의 2월 소비자신뢰지수가 발표 대기 중이다. 아울러 월러 이사와 수전 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재, 리사 쿡 연준 이사의 공개 발언이 예정되어 있다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 12.26% 급등한 21.43을 기록했다.

mj72284@newspim.com