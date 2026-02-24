[오늘날씨] 전국 흐리고 눈·비...경상도 최대 10cm 폭설

수도권·강원영서·충청북부 오전부터 눈비...늦은 오후 그쳐

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 24일 전국은 대체로 흐리고 곳곳에 눈 또는 비가 내리겠다. 경상도 일부 지역에는 최대 10cm 폭설이 예상된다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 제주도 남쪽을 지나는 저기압 영향을 받다가 점차 벗어나겠다.

눈을 맞으며 시민들이 발걸음을 옮기고 있는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

전국이 흐리고 오전부터 수도권, 충청북부, 강원영서, 전라도, 경상남도에 비나 눈이 내리기 시작해 낮에는 전국으로 확대되겠다.

비와 눈은 늦은 오후에 수도권, 강원영서, 충청북부부터 그치기 시작해 밤에는 대부분 그치겠다.

예상 강수량은 제주도에는 40~80mm다. 전라남도와 경남서부, 경북남부, 경남동부에는 20~40mm다. 충청도와 전라북도, 경북북부는 5~20mm다. 수도권과 강원도는 5mm 미만이다.

예상 적설량은 경북남서부, 경남서부내륙, 전남동부내륙은 3~5cm이고 많은 곳은 10cm 이상이다. 강원영서, 충청도, 경북북부내륙, 전북내륙은 1~3cm이고 최대 5cm 이상이다. 수도권은 1cm 안팎이다.

아침 최저기온은 -3~8도다. 지역별로는 ▲서울 -1도 ▲인천 -1도 ▲춘천 -4도 ▲강릉 4도 ▲대전 0도 ▲대구 -1도 ▲부산 5도 ▲전주 1도 ▲광주 1도 ▲제주 7도다.

낮 최고기온은 3~14도로 예상된다. ▲서울 6도 ▲인천 5도 ▲춘천 6도 ▲강릉 8도 ▲대전 5도 ▲대구 5도 ▲부산 10도 ▲전주 7도 ▲광주 7도 ▲제주 11도다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'을 기록하겠다. 바다 물결은 남해상에서 0.5~4.0m, 서해와 동해상은 0.5~3.5m로 일겠다.

