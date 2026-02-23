익산시, 신혼부부·청년 공공임대 보증금 무이자 지원 확대

최대 5000만 원·최장 10년 연장 가능...무주택 대상 신청 접수

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 신혼부부와 청년의 주거비 부담 완화를 위해 공공임대주택 임대보증금 무이자 지원에 나선다.

시는 23일부터 무주택 신혼부부와 미혼청년을 대상으로 '공공임대주택 임대보증금 지원사업' 신청을 받는다고 밝혔다.

익산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.23 lbs0964@newspim.com

지원 대상은 올해 1월 1일 이후 공급주체와 신규 임대계약을 체결하고 익산시 내 공공임대주택에 거주 중이거나 입주 예정인 가구다.

신혼부부는 2019년 1월 1일 이후 혼인 신고한 부부, 미혼청년은 1987년 1월 1일부터 2008년 12월 31일 사이 출생자가 해당한다.

지원 금액은 청년 3000만 원, 신혼부부 4000만 원, 자녀 1명 이상 신혼부부는 5000만 원이다. 임대보증금 중 계약금을 제외한 잔액을 무이자로 융자 지원하며, 기본 2년간 지원 후 자녀 수에 따라 최장 10년까지 연장할 수 있다.

자세한 사항은 익산시 누리집 공고문을 확인하거나 주택과로 문의하면 된다. 시는 2023년부터 지난해까지 235세대에 22억4600만 원을 지원하는 등 주거 안정 정책을 이어오고 있다.

시 관계자는 "초기 주거비 부담을 실질적으로 덜어 지역 정착을 돕는 정책을 지속 확대하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com