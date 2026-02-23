울산시, 청년주택 '성안동 유홈' 48호 입주자 모집

임대료 전세가 25%부터 차등 적용

청년 주거비 부담 절감·공공주택 공급

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시는 다음달 9일부터 10일까지 이틀간 신축 매입약정형 청년주택 '성안동 유홈' 48호 입주자를 모집한다고 23일 밝혔다.

울산시가 청년 주거안정을 위해 처음으로 선보이는 신축 매입약정형 청년주택인 '성안동 유홈(U home)'의 첫 입주자를 오는 3월 9일부터 10일까지 모집한다. 사진은 울산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2019.12.19

이번 사업은 울산시가 민간과 매입약정을 체결해 설계 단계부터 품질을 관리한 울산형 신축 매입임대 제1호다.​

성안동 유홈은 6월 입주 예정으로 전용면적 19㎡형과 20㎡형 총 48호를 공급한다. 임대료는 경제 여건에 따라 차등 적용되며 1순위(수급자)는 시중 전세가 25%, 2·3순위는 45% 수준이다.

1순위 기준 보증금 100만원, 월세 14만원대로 보증금 전환 시 최저 6만원대 가능하다.​ 만 19∼39세 무주택 미혼 청년(대학생·취업준비생 포함)이 대상이다.

1순위는 수급자 여부 확인, 2·3순위는 전년도 도시근로자 소득 기준 적용한다. 3월 9∼10일 서류 접수 후 자격 검증, 5∼6월 최종 확정한다. ​

시 관계자는 "청년 주거비 부담을 대폭 줄이는 신축 주택"이라며 "양질의 공공주택 지속 공급하겠다"고 말했다.​

psj9449@newspim.com