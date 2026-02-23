울산시, 청년주택 '성안동 유홈' 48호 입주자 모집

청년 주거비 부담 절감·공공주택 공급
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시는 다음달 9일부터 10일까지 이틀간 신축 매입약정형 청년주택 '성안동 유홈' 48호 입주자를 모집한다고 23일 밝혔다.
이번 사업은 울산시가 민간과 매입약정을 체결해 설계 단계부터 품질을 관리한 울산형 신축 매입임대 제1호다.
성안동 유홈은 6월 입주 예정으로 전용면적 19㎡형과 20㎡형 총 48호를 공급한다. 임대료는 경제 여건에 따라 차등 적용되며 1순위(수급자)는 시중 전세가 25%, 2·3순위는 45% 수준이다.
1순위 기준 보증금 100만원, 월세 14만원대로 보증금 전환 시 최저 6만원대 가능하다. 만 19∼39세 무주택 미혼 청년(대학생·취업준비생 포함)이 대상이다.
1순위는 수급자 여부 확인, 2·3순위는 전년도 도시근로자 소득 기준 적용한다. 3월 9∼10일 서류 접수 후 자격 검증, 5∼6월 최종 확정한다.
시 관계자는 "청년 주거비 부담을 대폭 줄이는 신축 주택"이라며 "양질의 공공주택 지속 공급하겠다"고 말했다.
