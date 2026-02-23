전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
중국 韓流中心

속보

더보기

【崔宪圭专栏】"骐骥奋发"背后的科技信号：春晚折射中国技术崛起

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

纽斯频通讯社首尔2月23日电（记者 崔宪圭）除夕夜，中国中央广播电视总台播出时长约5小时的春节联欢晚会（春晚）。这是一档集中展示中国经济成就与未来社会愿景的综合性节目，其观众人数达数亿，曾创下吉尼斯世界纪录。

春晚始于1983年、正值改革开放初期，被视为观察中国发展与变迁的窗口。近40年来，它如全景画般呈现中国人民生活方式的变化、各时代产业变迁的历史以及经济繁荣阶段，因此备受海内外华人关注。

春晚通常围绕国家与社会发展的统一主题制作，并以类似奥运会赞助模式，吸引大型广告主作为主要赞助商。经济发展成果、传统文化与艺术娱乐创作、社会共同体的价值取向等都是节目的重要内容。

自2013年至2025年习近平主席领导中国期间，在白酒企业与互联网电商企业担任主要赞助商的背景下，春晚曾三次连续以"中国梦"为主题进行演出，向海内外展示中华民族伟大复兴与国家发展意志。

2026年春晚舞台上，由人工智能机器人企业主导赞助，节目主题定为"骐骥奋发"，寓意如千里马般奋发跃进。这被解读为在美国日益加剧的技术封锁压力下，号召全面科技崛起的国家宣传信息。

回顾历史，20世纪80年代初春晚的主要赞助企业多为手表、饮料、自行车、缝纫机企业。此后逐步转为家电、白酒、互联网企业。近年来，随着经济增长动力转向数字经济，人工智能高端机器人企业成为春晚舞台的新主角。

改革开放初期，手表象征财富与社会地位，与自行车企业一道成为春晚的常客赞助商。同一时期，收音机作为珍贵嫁妆流行开来，电子企业也开始登上春晚舞台。韩国企业进军中国的第一家企业三星电子，当年在广东惠州设立收音机工厂，也正值这一时期。

1992年邓小平"南方谈话"开启第二轮改革开放后，中国经济再次进入高速增长阶段。随着产业结构转型，春晚主要赞助企业也更新换代为彩电、冰箱、洗衣机等家电企业及白酒企业。2000年代初，美的成为春晚广告史上的传奇赞助商。

2001年中国加入世界贸易组织（WTO）后，产业与经济发生深刻变化。手机开始普及，个人银行业务增长，中国移动和国有商业银行等企业成为春晚新赞助商。

【图片=CCTV+视频截图】

2010年以后，如同全球趋势一样，智能手机的普及使移动互联网迅速成长，彻底改变了中国的产业结构、经济与消费市场。微信、抖音、支付宝等移动应用重塑了人们的支付方式与日常生活。

移动互联网与社交媒体引领中国迈向新天地，经济快速转向数字化。在这一趋势下，微信、支付宝、抖音等大型移动互联网平台成为春晚主要赞助商，站上舞台中央。

2020年前后，移动互联网生态与竞争加速演变。基于移动应用的平台企业与新兴企业重塑商业生态。阿里巴巴旗下天猫、抖音、快手等移动平台在春晚赞助竞争中激烈角逐。

近年来，IT高端科技企业成为春晚舞台主力赞助商。2024年，小米电动汽车与华为鸿蒙操作系统（OS）支持的豪华车型M9亮相春晚。2025年，宇树科技展示AI机器人舞蹈，并在今年推出升级版、以传统武术为基础的机器人，再次引发关注。

近半个世纪以来，春晚赞助企业及其展示的产品与服务，浓缩呈现中国的产业变迁与经济增长史。尤其是近年来AI机器人崛起，显示中国经济已从规模与速度竞争转向技术与质量（"新质生产力"）驱动的全面升级。

正如今年春晚主题"骐骥奋发"所表达的那样，中国科技正如骏马般奔向未来。展望2027年春晚，将会有哪些企业以何种技术与服务登场，令人期待；同时，面对迅猛的科技崛起，也不免让人产生某种"恐中"的复杂心情。（完） 

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동