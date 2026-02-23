【崔宪圭专栏】"骐骥奋发"背后的科技信号：春晚折射中国技术崛起

纽斯频通讯社首尔2月23日电（记者 崔宪圭）除夕夜，中国中央广播电视总台播出时长约5小时的春节联欢晚会（春晚）。这是一档集中展示中国经济成就与未来社会愿景的综合性节目，其观众人数达数亿，曾创下吉尼斯世界纪录。

春晚始于1983年、正值改革开放初期，被视为观察中国发展与变迁的窗口。近40年来，它如全景画般呈现中国人民生活方式的变化、各时代产业变迁的历史以及经济繁荣阶段，因此备受海内外华人关注。

春晚通常围绕国家与社会发展的统一主题制作，并以类似奥运会赞助模式，吸引大型广告主作为主要赞助商。经济发展成果、传统文化与艺术娱乐创作、社会共同体的价值取向等都是节目的重要内容。

自2013年至2025年习近平主席领导中国期间，在白酒企业与互联网电商企业担任主要赞助商的背景下，春晚曾三次连续以"中国梦"为主题进行演出，向海内外展示中华民族伟大复兴与国家发展意志。

2026年春晚舞台上，由人工智能机器人企业主导赞助，节目主题定为"骐骥奋发"，寓意如千里马般奋发跃进。这被解读为在美国日益加剧的技术封锁压力下，号召全面科技崛起的国家宣传信息。

回顾历史，20世纪80年代初春晚的主要赞助企业多为手表、饮料、自行车、缝纫机企业。此后逐步转为家电、白酒、互联网企业。近年来，随着经济增长动力转向数字经济，人工智能高端机器人企业成为春晚舞台的新主角。

改革开放初期，手表象征财富与社会地位，与自行车企业一道成为春晚的常客赞助商。同一时期，收音机作为珍贵嫁妆流行开来，电子企业也开始登上春晚舞台。韩国企业进军中国的第一家企业三星电子，当年在广东惠州设立收音机工厂，也正值这一时期。

1992年邓小平"南方谈话"开启第二轮改革开放后，中国经济再次进入高速增长阶段。随着产业结构转型，春晚主要赞助企业也更新换代为彩电、冰箱、洗衣机等家电企业及白酒企业。2000年代初，美的成为春晚广告史上的传奇赞助商。

2001年中国加入世界贸易组织（WTO）后，产业与经济发生深刻变化。手机开始普及，个人银行业务增长，中国移动和国有商业银行等企业成为春晚新赞助商。

【图片=CCTV+视频截图】

2010年以后，如同全球趋势一样，智能手机的普及使移动互联网迅速成长，彻底改变了中国的产业结构、经济与消费市场。微信、抖音、支付宝等移动应用重塑了人们的支付方式与日常生活。

移动互联网与社交媒体引领中国迈向新天地，经济快速转向数字化。在这一趋势下，微信、支付宝、抖音等大型移动互联网平台成为春晚主要赞助商，站上舞台中央。

2020年前后，移动互联网生态与竞争加速演变。基于移动应用的平台企业与新兴企业重塑商业生态。阿里巴巴旗下天猫、抖音、快手等移动平台在春晚赞助竞争中激烈角逐。

近年来，IT高端科技企业成为春晚舞台主力赞助商。2024年，小米电动汽车与华为鸿蒙操作系统（OS）支持的豪华车型M9亮相春晚。2025年，宇树科技展示AI机器人舞蹈，并在今年推出升级版、以传统武术为基础的机器人，再次引发关注。

近半个世纪以来，春晚赞助企业及其展示的产品与服务，浓缩呈现中国的产业变迁与经济增长史。尤其是近年来AI机器人崛起，显示中国经济已从规模与速度竞争转向技术与质量（"新质生产力"）驱动的全面升级。

正如今年春晚主题"骐骥奋发"所表达的那样，中国科技正如骏马般奔向未来。展望2027年春晚，将会有哪些企业以何种技术与服务登场，令人期待；同时，面对迅猛的科技崛起，也不免让人产生某种"恐中"的复杂心情。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社