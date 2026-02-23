'보이즈2플래닛' 장한음, 데뷔 첫 피지컬 앨범 '데이드림' 발매

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 아티스트 장한음이 데뷔 후 첫 피지컬 앨범 발매를 예고했다.

장한음은 내달 30일 오후 6시, 두 번째 EP 앨범이자 첫 피지컬으로 돌아온다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 장한음 데이드림. [사진=ES NATION] 2026.02.23 moonddo00@newspim.com

'데이드림'(DAYDREAM)'은 꿈과 현실의 경계에서 마주하는 감정의 순간들을 담아낸 총 9곡의 EP로, 장한음만의 섬세한 감성과 한층 깊어진 표현력이 집약된 작품이다. 무엇보다 팬들이 오랫동안 기다려온 첫 피지컬 앨범이라는 점에서 더욱 특별한 의미를 지닌다.

특히 타이틀곡은 그동안의 서정적인 스타일에서 과감히 확장된 새로운 장르에 도전한 곡이다. 지금까지 보지 못했던 장한음의 또 다른 모습을 예고했다. 익숙함을 넘어선 새로운 사운드와 분위기로, 아티스트로서의 변화를 보여줄 결정적 순간이 될 전망이다.

이번 앨범은 장한음이 수록된 9곡 전곡의 기획은 물론 작사·작곡에 참여해 완성도를 극대화하였으며, 팬들을 향한 진심과 음악적 열정을 고스란히 담아냈다.

소속사는 "장한음의 현재와 미래를 동시에 담아낸 첫 피지컬 앨범"이라며 "오랜 시간 기다려준 팬들에게 가장 의미 있는 선물이 될 것"이라고 전했다.

내달 30일 발매되는 '데이드림'은 장한음을 응원해온 팬덤 BBZ(밤비즈)의 기다림과 장한음의 진심이 만나는 첫 피지컬 앨범으로, 장한음의 새로운 챕터의 시작을 알릴 예정이다.

moonddo00@newspim.com