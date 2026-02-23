전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

아르코미술관, 2026년 전시 라인업 공개… 발굴·실험 정체성 강화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

베니스비엔날레 귀국전 등 5개 전시 개최
신진·지역 작가 아우르는 창작 플랫폼 역할 다진다

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한국문화예술위원회(아르코) 산하 아르코미술관이 2026년 연간 전시 일정을 발표했다. 23일 아르코에 따르면 올해 미술관은 지난 50여 년간 이어온 '발굴과 실험'이라는 정체성을 바탕으로 신진·중견 및 지역 예술가를 조명하는 총 5개의 전시를 선보인다.

올해 첫 전시는 제19회 베니스비엔날레 국제건축전 한국관 귀국전인 '두껍아 두껍아: 집의 시간(2.6~4.5)'이다. 건립 30주년을 맞은 한국관 건축을 '집'의 관점에서 재해석하며 장소특정적 설치 작업의 구성 과정과 건축적 쟁점을 다루는 포럼을 총 8회 진행한다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 아르코, 제19회 베니스비엔날레 국제건축전 한국관 귀국전 '두껍아 두껍아 집의 시간' 2026.02.23 taeyi427@newspim.com

이어 아르코 시각예술 창작 주체 지원 사업과 연계한 2인전 '조율되지 않은 시간(가제, 5.21~7.19)'이 열린다. 오민 작가와 아시아 미술관에 최초로 소개되는 카밀 노먼트(Camille Norment)가 참여해 시간과 감각을 주제로 다매체 실험을 선보일 예정이다.

하반기에는 신진작가 발굴 기관이었던 인사미술공간의 역할을 되짚는 주제기획전 '예술 학교(가제, 8.7~9.27)'가 개최된다. 대안적 지식 생산과 협업을 지향하는 다양한 예술 주체들의 실천을 조명한다.

이 밖에도 미술관 소장품을 통해 한국 현대미술사의 맥락을 짚어보는 '소장품 특별전(가제, 10.16~11.29)'과 지역 유망 작가의 신작을 지원하는 '아르코미술관×지역예술도약지원 협력전시(가제, 12.18~2027.2.14)'가 연말까지 이어진다.

아르코미술관 측은 이번 연간 전시를 통해 창작 플랫폼으로서의 기능을 강화하고, 지역 간 위계를 허무는 수평적 예술 생태계 구축에 집중할 계획이라고 밝혔다.

taeyi427@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동