메이딘, '안 봐도 비디오' MV 1000만뷰 돌파…글로벌 인기

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 메이딘(MADEIN)의 신곡 뮤직비디오가 1000만뷰를 돌파했다.

23일 소속사 143엔터테인먼트에 따르면 메이딘의 신곡 '안 봐도 비디오 (슈퍼 오비어스)' 뮤직비디오 조회수가 1000만뷰를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 메이딘. [사진=143엔터테인먼트] 2026.02.23 moonddo00@newspim.com※

'안 봐도 비디오' 뮤직비디오에는 어두우면서도 아련한 멤버들의 모습이 그려진 것은 물론, 강렬한 퍼포먼스와 청춘 영화의 한 장면 같은 영상미가 시선을 사로잡으며 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.

이뿐만 아니라 메이딘은 최근 각종 음악방송에 출연, '안 봐도 비디오' 컴백 첫 주 활동을 성공적으로 마치기도 했다. 이들은 다이나믹한 안무와 탄탄한 라이브 실력을 자랑하는가 하면, 몰입감 넘치는 표정 연기와 제스처 등 디테일한 부분까지 놓치지 않으며 육각형 능력치를 입증해 보였다.

약 1년 만에 새 싱글 '걸 미츠 보이'(Girl Meets Boy)로 컴백한 메이딘은 전에 없던 색다른 매력을 전하며 글로벌 팬심을 달구고 있다. 이들은 업그레이드된 음악적 역량과 단단해진 팀 정체성을 바탕으로 한층 더 성장한 모습을 증명하며 앞으로의 활약을 기대하게 만들고 있다.

글로벌 팬들의 열띤 관심 속 기분 좋게 컴백 신호탄을 쏘아 올린 메이딘. 다채로운 구성으로 무대 위를 화려하게 수놓으며 남다른 존재감을 보여주고 있는 이들이 이번 활동으로 어떤 서사를 써 내려갈지 귀추가 주목된다.

