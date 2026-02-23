메이딘, '안 봐도 비디오' MV 1000만뷰 돌파…글로벌 인기

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 메이딘(MADEIN)의 신곡 뮤직비디오가 1000만뷰를 돌파했다.
23일 소속사 143엔터테인먼트에 따르면 메이딘의 신곡 '안 봐도 비디오 (슈퍼 오비어스)' 뮤직비디오 조회수가 1000만뷰를 기록했다.
'안 봐도 비디오' 뮤직비디오에는 어두우면서도 아련한 멤버들의 모습이 그려진 것은 물론, 강렬한 퍼포먼스와 청춘 영화의 한 장면 같은 영상미가 시선을 사로잡으며 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.
이뿐만 아니라 메이딘은 최근 각종 음악방송에 출연, '안 봐도 비디오' 컴백 첫 주 활동을 성공적으로 마치기도 했다. 이들은 다이나믹한 안무와 탄탄한 라이브 실력을 자랑하는가 하면, 몰입감 넘치는 표정 연기와 제스처 등 디테일한 부분까지 놓치지 않으며 육각형 능력치를 입증해 보였다.
약 1년 만에 새 싱글 '걸 미츠 보이'(Girl Meets Boy)로 컴백한 메이딘은 전에 없던 색다른 매력을 전하며 글로벌 팬심을 달구고 있다. 이들은 업그레이드된 음악적 역량과 단단해진 팀 정체성을 바탕으로 한층 더 성장한 모습을 증명하며 앞으로의 활약을 기대하게 만들고 있다.
글로벌 팬들의 열띤 관심 속 기분 좋게 컴백 신호탄을 쏘아 올린 메이딘. 다채로운 구성으로 무대 위를 화려하게 수놓으며 남다른 존재감을 보여주고 있는 이들이 이번 활동으로 어떤 서사를 써 내려갈지 귀추가 주목된다.
