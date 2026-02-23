부산시, 생명친화도시 국제 콘퍼런스 개막…미래 비전 공유

낙동강하구, 다양한 테마 정원 조성

글로벌 생태 사례 공유, 전문가 강연





[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 23일 오후 2시 시청 대회의실에서 '2026년 생명친화도시 부산 국제 콘퍼런스'를 개최한다고 밝혔다.

낙동강 유역 공원의 생태 가치를 바이오필릭 모델로 재정립하고 미래 비전을 공유한다. 영국·싱가포르 전문가 등 150여 명이 참석한다.

2026년 생명친화도시 부산 국제 콘퍼런스 포스터[사진=부산시] 2026.02.23

시는 낙동강하구 국가도시공원과 국가정원 지정 정책에 맞춰 이번 행사를 추진했다. 국내 최초 바이오필릭시티네트워크 가입 도시로서 자연 요소를 도시 공간에 통합해 웰빙을 높이는 방안을 논의한다.

성희엽 미래혁신부시장은 기조강연에서 '낙동오원' 비전을 제시한다. 낙동강하구 일대 공원을 을숙도 새들의 정원, 맥도 들풀의 정원, 삼락 습지의 정원, 대저 꽃과 예술의 정원, 화명 물과 빛의 정원으로 조성하며 회복과 상생, 연결, 일상, 문화, 모두와 함께 가치를 실현한다.

특별강연에서는 앤드류 그랜트가 가든스 바이 더 베이 사례를 통해 낙동강 글로벌 관점을, 차이청지에가 만다이 생태 재생 프로젝트를 공유한다.

종합토론은 부산대 심지수 교수가 좌장하며 성희엽 부시장, 양건석 동아대 교수, 정욱주 서울대 교수 등이 참여한다. 공원 도시의 시민 체감 미래를 논의한다.

박형준 시장은 "부산이 생명친화도시로서 낙동강 생태 잠재력을 세계에 알린다"며 "글로벌 통찰을 반영해 자연과 사람이 연결된 지속 가능한 부산을 만든다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com