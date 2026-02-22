李 다주택자 압박에 강남 아파트값 '숨 고르기'…하락세로 전환하나

급매물 증가·호가 하락

급락 가능성엔 신중론

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 이재명 대통령이 다주택자에 대한 압박을 이어가는 가운데 서울 강남구 아파트 가격이 하락세로 전환될지 주목된다.

22일 한국부동산원에 따르면 2월 셋째 주(2월 16일 기준) 강남구 아파트 가격은 직전 주 대비 0.01% 올라 보합에 가까운 수준을 보였다.

강남구 아파트 가격 상승률은 올해 들어 1월 셋째 주(1월 19일 기준) 0.20%까지 확대됐으나 이 대통령이 다주택자 양도소득세 중과 유예조치 종료 등을 연일 언급한 이후 축소 흐름을 이어가고 있다.

[서울=뉴스핌] 이호형 기자 = 송파구 잠실 아파트단지와 잠실 5단지(우측 아래),강남구 일대 건물및 아파트 단지

강남구의 최근 상승률 둔화는 양도세 중과를 앞둔 다주택자들의 절세용 급매물 출회와 더불어, 6월 지방선거 이후 보유세 개편과 장기보유특별공제(장특공제) 축소 논의 등이 본격화할 가능성을 염두에 둔 고가 1주택자들의 매물 증가도 영향을 미친 것으로 보인다.

부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 기준 강남구의 아파트 매물은 9004건으로 1개월 전(70576건) 대비 18.8% 증가했다.

호가도 떨어지고 있다. 지난해 12월 42억7000만원에 거래된 개포동 개포자이프레지던스 전용 84㎡는 최근 4억7000만원 낮은 38억원까지 가격을 내린 매물이 '즉시입주 가능' 조건으로 나와 있다.

재건축이 예정된 고가 아파트 단지에서는 가격을 10억원 이상 낮춘 매물도 나타났다. 압구정 현대아파트 전용면적 183㎡는 기존 최고가가 128억원이었으나 최근에는 100억∼110억원 수준으로 호가를 내린 사례가 등장했다.

다만 강남권에서는 현금 보유량이 많은 매수 희망자가 가격을 일부 낮춘 매물을 확보하려고 줄을 서는 대기수요가 여전한 상황이라, 큰 폭의 가격 하락까지는 이어지지 않을 것이라는 전망도 나온다.

