충북교육청 "디지털 학습 플랫폼 '다채움', 방학 중 학습 공백 줄여"

예비 중·고생 대상 '채움클래스' 운영…자기주도 학습 지원 확대

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 디지털 학습 플랫폼 '다채움'이 겨울방학 기간 학교급 전환기를 맞은 학생들의 학습 공백을 줄이고 상급학교 적응을 돕는 데 활용되고 있다고 22일 밝혔다.

도내 학교들은 방학을 다음 학년을 준비하는 학습 전환기로 보고, 다채움의 '채움클래스' 기능을 적극 활용해 학생들의 학습 흐름 유지와 자기주도적 학습 지원 사례를 확대하고 있다.

충북교육청. [사진=뉴스핌DB]

증평중학교는 예비 신입생을 위한 '2026학년도 신입생 과제 및 다채움 수강 안내' 프로그램을 운영 중이다.

예비 신입생들은 '2026 증평중 신입생' 클래스에 참여해 국어, 영어, 수학 중심의 수업을 온라인으로 수강하며 과제를 수행하고, 디지털 기반 학습 환경에 미리 적응하고 있다.

증평중 문수미 교사는 "입학 전부터 스스로 학습을 관리하는 경험을 쌓으며 학교생활에 대한 부담을 줄이고 있다"고 전했다.

세광중학교는 예비 고등학생을 대상으로 겨울방학 중 '방과후(즨쌤국어)' 클래스를 운영하고 있다.

이 프로그램은 중학교 필수 개념과 심화 내용을 포함한 비문학 독서·문법 자료를 제공하며, 질문방 기능을 통한 온라인 소통으로 개별 학습을 지원한다.

이혜원 미래교육추진단 단장은 "다채움은 학생의 학습 과정을 지속적으로 지원하는 디지털 기반 학습 플랫폼"이라며 "학교 현장의 다양한 사례를 바탕으로 자기주도적 학습이 정착될 수 있도록 계속 지원하겠다"고 밝혔다.

