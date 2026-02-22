[MLB] 김혜성, 첫 시범경기서 2안타 3타점…주전 2루수 청신호

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= '코리안 빅리거' 김혜성(LA 다저스)이 메이저리그 시범경기 첫 출전에서 물 오른 타격감을 뽐내며 올 시즌 기대감을 높였다.
김혜성은 22일(한국시간) 미국 애리조나주 템피 디아블로 스타디움에서 열린 LA 에인절스와 시범경기에서 6번 타자 2루수로 선발 출전해 3타수 2안타 3타점 1득점을 기록했다.
첫 타석부터 눈에 띄는 활약을 보였다. 1회 초 오타니 쇼헤이와 테오스카 에르난데스가 연속 안타, 2사 뒤 산티아고 에스피날이 볼넷을 얻어 만든 만루에서 등장한 김혜성은 상대 선발 호세 소리아노의 158.5㎞ 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 적시타를 날려 주자 2명을 홈으로 불러들였다.
2회 두 번째 타석에서도 148㎞ 직구를 빨랫줄같은 직선 타구로 만들어 추가 적시타를 기록했다. 10-2로 앞선 3회 세 번째 타석에서는 삼진으로 물러났고, 5회 말 다저스의 수비를 앞두고 라이언 피츠제럴드와 교체됐다. 다저스는 15-2로 대승을 거뒀다.
김혜성은 지난주 다저스 스프링캠프에 합류해 일본인 에이스 야마모토 요시노부를 상대로 라이브 배팅에서 홈런을 기록하는 등 타격감을 끌어올렸다. 올 시즌 토미 에드먼이 수술로 자리를 비우면서 김혜성의 주전 2루수 가능성에도 기대감이 높아지고 있다.
