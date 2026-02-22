박지우, 여자 매스스타트 최종 14위... 한국 빙속, 24년 만에 '노메달' 부진

7위로 결승선 통과했지만, 포인트가 낮아 14위로 하락

이상화, 이승훈, 모태범 은퇴한 한국 빙속, 높은 벽 실감

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 스피드스케이팅의 마지막 희망으로 나섰던 박지우(강원도청)마저 시상대에 오르지 못하면서, 대한민국 빙속 대표팀은 24년 만에 동계올림픽 '노메달'이라는 아쉬운 성적표를 받아들었다.

박지우는 22일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스피드스케이팅 여자 매스스타트 결승에 출전해 일곱 번째로 결승선을 통과했다. 그러나 중간 스프린트 포인트를 한 점도 얻지 못하면서 최종 순위는 14위에 머물렀다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 박지우가 21일 스피드스케이팅 여자 1500m 레이스에서 질주하고 있다. 2026.02.21 zangpabo@newspim.com

금메달은 세계랭킹 2위인 마레이커 흐루네바우트(네덜란드)가 60점을 획득하며 차지했다. 그는 앞서 팀추월에서 은메달을 딴 데 이어 이번 대회 두 번째 메달을 추가했다. 은메달은 이바니 블롱댕(캐나다·40점), 동메달은 미아 망가넬로(미국·20점)에게 돌아갔다.

매스스타트는 16바퀴를 도는 동안 여러 선수가 동시에 경쟁하는 종목이다. 4·8·12바퀴를 각각 1~3위로 통과하면 3점, 2점, 1점의 스프린트 포인트가 주어지고, 마지막 결승선에서는 1위 60점, 2위 40점, 3위 20점, 4위 10점, 5위 6점, 6위 3점을 부여한다.

2018 평창, 2022 베이징에 이어 세 번째 올림픽 무대를 밟은 박지우는 대표팀의 베테랑이다. 특히 2022 베이징 동계 올림픽 당시 매스스타트 준결승에서 넘어지며 결승 진출에 실패했던 아픔이 있었기에, 이번 결승 무대는 더욱 의미가 컸다.

세계랭킹 7위로 꾸준히 경쟁력을 보여온 그는 지난해 12월 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 3차 대회에서 생애 첫 동메달을 수확하며 기대를 모았다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 네덜란드의 마레이커 흐루네바우트가 여자 매스스타트에서 금메달을 차지했다. 2026.02.22 wcn05002@newspim.com

이날 레이스에서 박지우는 초반부터 무리하게 선두로 나서지 않고 중위권에서 흐름을 지켜봤다. 남자부와 달리 여자부에서는 제나인 로즈너(오스트리아)가 초반 선두를 형성했지만 격차가 크게 벌어지지 않아 후반 승부가 예상됐다. 박지우 역시 준결승과 마찬가지로 중간 포인트를 포기하고 막판 스퍼트에 승부를 거는 전략을 택했다.

그러나 마지막 바퀴에서 힘을 끌어올리는 데 어려움을 겪었다. 치열한 자리 다툼 속에서 순위를 크게 끌어올리지 못했고, 결국 7번째로 결승선을 통과했다. 스프린트 포인트를 얻지 못한 탓에 최종 순위는 14위로 확정됐다.

이번 결과로 한국 스피드스케이팅은 2006년 2006 토리노 동계 올림픽 남자 500m에서 이강석이 동메달을 딴 이후 이어오던 여섯 대회 연속 메달 행진에 마침표를 찍게 됐다.

특히 이상화, 이승훈, 모태범이 2010 밴쿠버 대회를 기점으로 한국 빙속의 황금기를 이끌었던 이후, 이들 없이 치른 첫 올림픽에서 메달을 따내지 못한 점은 더욱 아쉬움을 남긴다. 이상화는 2018 평창을 끝으로 은퇴했고, 이승훈 역시 지난해 선수 생활을 마무리해 이번 대회에서는 해설위원으로 나섰다.

