에이티즈, '뮤직뱅크' 2주 연속 1위...'Adrenaline'으로 음악방송 5관왕

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 'Adrenaline'으로 음악방송 5관왕을 달성했다.

지난 20일 KBS2 '뮤직뱅크' 공식 홈페이지를 통해 발표된 2월 3주 'K-차트'에 따르면, 에이티즈는 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)' 타이틀곡 '아드레날린(Adrenaline)'으로 2주 연속 1위를 차지했다.

이들은 앞서 MBC M '쇼! 챔피언', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에서 1위를 기록한 것에 이어 공식 활동 종료 후에도 음악방송 트로피를 추가하며 뜨거운 인기와 화제성을 입증했다.

에이티즈는 소속사 KQ엔터테인먼트를 통해 "올해 첫 컴백인 만큼 열심히 준비했는데 많은 사랑을 받아 감사하다. 무엇보다 우리 에이티니(공식 팬덤명)가 좋아해 주시는 것 같아 기쁘다. 앞으로도 계속해서 행복하게 만들어 드리겠다"라고 소감을 전했다.

'아드레날린'은 발매와 동시에 전 세계 음악팬들의 큰 사랑을 받고 있다. 벅스 실시간 및 일간 차트, 써클차트 주간 다운로드 차트, 21개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 송 차트에서 1위로 직행했고, 영국 오피셜 차트의 오피셜 싱글 다운로드 차트와 오피셜 싱글 세일즈 차트에도 진입하는 등 거침없는 기세를 자랑하고 있다.

또한 미니 13집은 한터차트 일간 및 주간 피지컬 앨범 차트, 써클차트 실시간 및 일간 리테일 앨범 차트, 벅스 일간 및 주간 앨범 차트, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트, 유러피안 아이튠즈 앨범 차트 1위에 오르며 각종 글로벌 차트를 정상을 싹쓸이했다.

미국 빌보드에서의 활약도 눈부시다. 에이티즈는 메인 차트인 '빌보드 200'에서 3위를 기록, 발매 첫 주 미국에서의 최대 음반 판매량을 경신하며 커리어 하이를 찍었다. 이와 더불어 톱 앨범 세일즈 차트, 톱 커런트 앨범 세일즈 차트, 월드 앨범 차트에서 모두 1위에 안착하며 '월드클래스'의 막강한 영향력을 과시했다.

미국 경제지 포브스(Forbes)는 "에이티즈는 미니 13집을 통해 빌보드 차트에서 주목할 만한 성과를 거뒀다. 글로벌 슈퍼스타로 자리매김한 이들은 한국, 그리고 K팝 산업을 대표하는 아티스트들과 어깨를 나란히 하며 역사의 한 페이지를 장식하게 되었다"라며 극찬을 아끼지 않았다.

에이티즈는 22일 싱가포르에서 아시아·호주 투어 '인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)'를 개최한다.

