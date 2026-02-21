김대중 전남교육감 "교육이 기업유치·일자리 해법"

'김대중의 글로컬 미래교육' 북콘서트 개최

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김대중 전남도교육감이 "교육을 통해 기업을 유치하고 일자리를 만들어야 한다"고 강조했다.

김대중 교육감은 21일 오전 동신대학교에서 열린 '김대중의 글로컬 미래교육' 저자 초청 북콘서트에서 "전남은 글로벌 AI데이터센터와 국가 AI컴퓨팅센터, 인공태양 연구시설 등 동북아 AI에너지밸리를 준비하고 있다"며 "이를 교육과 일자리의 선순환 구조로 발전시켜야 한다"고 밝혔다.

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김대중 전남도교육감 북콘서트. 2026.02.21 ej7648@newspim.com

그는 미국 실리콘밸리를 사례로 들며 "스탠퍼드대학이 길러낸 인재들이 지역 혁신의 중심이 된 것처럼, 광주과학기술원과 한국에너지공대도 우수 인재를 지속 배출할 수 있도록 교육역량을 강화해야 한다"고 말했다. 또 "광주·전남 아이들이 다양한 꿈을 실현할 수 있도록 일자리와 연계된 맞춤형 교육과정이 필요하다"고 덧붙였다.

이날 행사에서는 정주 여건 개선을 위한 교육환경 강화 필요성도 논의됐다. 김성후 광주지방세무사회장은 "국가기관과 글로벌 기업의 성공적 유치를 위해 임직원 자녀 교육 여건이 우선 마련돼야 한다"며 "AI·에너지 특화 교육과정, 글로벌 수준의 글로컬 학교, 산업 연계형 인재 사다리를 완성해야 한다"고 제안했다.

김미란 빛가람동 학부모대표협의회 회장은 "혁신도시 조성 후에도 교육 경쟁력 부족으로 외부 유출이 지속됐다"고 지적하며 "IB 교육과정 도입으로 지역에서도 수준 높은 교육을 기대할 수 있게 됐다"고 말했다.

이날 북콘서트에는 2000여 명이 참석해 성황을 이뤘다. 김 교육감은 "전남·광주 교육통합은 수도권 중심의 교육 일극 체제를 극복하기 위한 것"이라며 "전남의 '2030교실'과 글로컬 미래교육 모델이 광주로 확산되면 학생들에게 더 넓은 기회가 열릴 것"이라고 밝혔다.

김 교육감은 오는 28일 목포국제축구센터에서 '지역소멸을 막는 글로컬 미래교육'을 주제로 독자들과 만남을 이어갈 예정이다.

ej7648@newspim.com