파주 '한주아트스페이스' 회화·설치작품전 인기몰이

김남표 작가 '풍경속으로' 오태원 작가 '눈물유랑극장' 각각 열려

휴식·전시 공간 결합 복합문화공간 주목… 20일~5월 25일 개최

[파주=뉴스핌] 최환금 기자 = 빵 내음과 커피 향이 진하게 퍼지는 한 베이이커리 카페에 시민들의 발길이 분주하다. 이곳은 파주에 위치한 '쟈빠따'로 휴식 공간에 전시 공간을 결합한 대형 복합문화공간 '한주아트스페이스'를 운영해 더욱 주목받고 있다.

이곳에서 김남표 작가의 개인전 '풍경 속으로'와 오태원 작가의 드롭스 시리즈 '눈물 유랑 극장'이 각각 열려 이목이 집중되고 있다. 이번 전시회는 3.5층 제1전시장과 4층 루프탑 공간 제2전시장에서 오는 5월 25일까지 각각 진행된다.

'한주아트스페이스'에서 전시 중인 김남표 작가의 '풍경 속으로' 작품들. [사진=최환금 기자] 2026.02.21 atbodo@newspim.com

'한주아트스페이스'에서 전시 중인 오태원 작가의 '눈물유랑극장' 작품. [사진=최환금 기자] 2026.02.21 atbodo@newspim.com

정형탁 아트디렉터가 '한주아트스페이스' 전시회에 대해 설명하고 있다. [사진=최환금 기자] 2026.02.21 atbodo@newspim.com

20일 개최된 전시회에서 정형탁 아트디렉터는 "한주아트스페이스 공간을 앞으로 어떻게 운영할 것인지 상의한 결과 '젊은 작가들은 발표 기회가 많지만 연배가 있고 조용히 성실히 작업하는 중견 작가들의 얼터네이트 공간이 필요하다'는 판단에 그들의 전통적인 회화 작품, 전통적인 조각 작품을 선보이는 공간으로 활용하고자 했다"며 "그래서 첫 주자로 국내 아트 씬에서 압도적인 느낌의 형식을 구현하는 등 활발히 활동하는 김남표 작가와 드랍스라는 인물 영상의 어떤 구조물을 가지고 공간을 유랑하는 듯한 느낌으로 어느 공간에 놓아도 그 공간과 어울리는 의미를 만들어낸 오태원 작가를 초대하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "이들은 작품의 형식으로는 맞지 않을 수 있지만 전통적인 회화 작품과 함께 반짝거리고 트렌디하며 프리티한 설치작품을 동시에 전시를 했는데 상당히 잘 어울려서 결과적으로 만족스럽다. 다른 듯 같고 같은 듯 다른 작품들을 여유롭게 감상해주기 바란다"고 설명했다.

김은주 한주아트스페이스 관장이 인사말을 하고 있다. [사진=최환금 기자] 2026.02.21 atbodo@newspim.com

김은주 관장은 인사말을 통해 "갤러리에 너무 소중한 작품 전시를 허락해 준 김남표 작가와 오태원 작가에게 감사 인사를 전하며 오늘 전시회에 참석한 여러분 편안한 감상하는 즐거운 시간이 되기 바란다"고 말했다.

김남표 작가는 "작품을 하는 것과 전시를 하는 것에는 차이가 있다"고 운을 뗀 후 "그동안 수없이 많은 전시가 있었지만 이번 전시는 좀 특별한 느낌이 있었는데 먼저 준비 과정이 매우 따뜻하게 진행이 돼서 소중한 기억이 될 것 같다며 제 작품은 제주 애월 바다를 담은 풍경으로 우리나라가 이제 미술 애호가도 많아지면서 미술 시장이 확대돼 그림을 접할 수 있는 기회가 많아진 것 같다"고 밝혔다.

김남표 작가가 작품에 대해 설명하고 있다. [사진=최환금 기자] 2026.02.21 atbodo@newspim.com

그러면서 "이제 화가로서 계속 의문이 드는 것은 눈에 보이는 것과 그림의 차이는 무엇일까?라는 질문"이라며 "그래서 오랫동안 회화는 무엇인가? 라는 질문을 전시 제목으로도 많이 사용을 해왔고, 작업을 하면서도 제 그림이 회화가 될 수 있는 조건을 갖추고 있는가? 또는 어디서부터 시작되는가? 라는 질문들이 계속 꾸준하게 있었기에 그것의 한 단편으로서 이번 전시를 하게 됐다"고 계기를 설명했다.

이어 "전시 장소 뒤에 황룡산이 있는데 소나무 등 숲의 풍경이 너무 아름답다. 그래서 '여기 풍경에 바다가 들어가면 참 좋겠다'라는 생각이 들어 전시를 통해 그림으로나마 함께 놓아지게 됐다"고 밝혔다.

오태원 작가는 "개인적으로 아는 동생인데 이렇게 전시로 호흡을 맞추는 것은 처음이지만 전시한 바다 그림이 일부 무겁고 어두운 측면이 있는데 설치작품 덕에 빛을 받는 느낌이 있어서 너무 고마운 마음"이라며 "한주아트스페이스가 이제 첫 단추가 열렸지만 앞으로 더 좋은 작가들의 더 좋은 전시가 많이 기획될 것으로 본다"고 기대감을 나타냈다.

오태원 작가가 작품에 대해 설명하고 있다. [사진=최환금 기자] 2026.02.21 atbodo@newspim.com

오태원 작가는 설치작품 '눈물유랑극장'에 대해 "각각이 유랑하듯이 돌아다니고 어떤 다른 공간 아니면 낯선 공간에도 가는데 그럴 때마다 다른 이야기들을 보여주는 그런 느낌들을 표현하고 싶었고 이번에 한주스페이스에서 또 다른 이야기를 보여주는 모습에 눈물유랑극단이라는 작품명이 만들어졌다"면서 "원래는 다른 조각 작품으로 전시하려고 기획했는데 밝고 명랑한 작품이 낫지 않을까라는 생각에 컬러 드레스로 바뀌게 됐고 그래서 이번 전시에 눈물유랑극장으로 하게 됐다"고 밝혔다.

그러면서 실내에 전시된 작품 설명을 위해 안으로 이동해 "오늘 전시에서 보여주는 작품은 드럭스 서커스 시리즈 4개의 작품으로 영상 4개의 작품 가운데 벽에 걸린 평면 작업들은 이 영상의 원본 작업들"이라고 소개하면서 "원래 원본 작품들이 이런 이미지들로 처음 작업을 하고 이 이미지들을 잘 배치하고 공간을 만들어 영상으로 3D 작업을 다시 해서 작품을 완성을 시키는 과정"이라고 말했다.

시민들이 한주아트스페이스 전시회를 관람하고 있다. [사진=최환금 기자] 2026.02.21 atbodo@newspim.com

한주아트스페이스가 위치한 '쟈빠따' 베이커리카페 전경. [사진=최환금 기자] 2026.02.21 atbodo@newspim.com

이어 "시리즈 하나당 거의 6개월씩 몰두했는데 이제 4개 마무리 해서 드롭 서버 시리즈로 완성을 했는데 2024년에 작업했던 것과 또 2025년 시리즈가 있는 등 거의 1년 단위로 시리즈 하나씩 완성을 하고 있다"며 "이번에 소개된 작품은 지금 밖에 전시된 눈물유랑극장 설치 작품 전시와 이 작품 서커스가 잘 맞을 것으로 판단해 이 영상과 작품을 선택을 하게 됐다"고 밝히면서 "기획자 선생님의 기획 덕"이라고 감사함을 전했다.

오 작가는 그룹 서프러스 드럼 서커스 네 번째 시리즈에 대한 설명을 하면서 "4개의 시리즈는 첫 번째 서커스 1부터 시작해서 이야기들이 좀 더 디테일하게 들어가는데 네 번째 같은 경우는 서커스의 이미지라기보다는 나중에 좀 더 더 확장돼 나가는 이야기들을 하려고 했는데 마지막에는 살짝 우주적인 이야기 좀 다른 얘기들이 나오는 것처럼 마무리가 된다"고 말했다.

그룹 서커스라고 첫 번째로 이 시리즈를 했던 과정에 대해 오 작가는 "약간 드롭스의 서커스라는 이름이 붙게 된 것은 서커스가 살짝 즐겁고 더한 그런 음악이랑 어떤 포커스를 보여주고 우리는 거기서 환호를 한다"며 "그 포커스가 살짝 밝으면서도 그 안에 약간 슬픔이라든가 애환 같은 게 느껴져서 그런 이야기를 드롭스의 이야기로 덮고 싶었다"고 설명했다.

atbodo@newspim.com