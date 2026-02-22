KT, MWC 26 참가...대한민국 AI 인프라 혁신 기술 선보인다

광화문광장 테마로 전시관 조성...혁신 기술과 K-컬처 접목

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 오는 3월 2일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 모바일월드콩그레스(MWC)26에 참가해 대한민국의 AI·인프라 혁신 기술을 선보인다.

KT는 올해 MWC26 주 전시장 4관에 '광화문광장'을 테마로 한 전시관을 조성했다고 22일 밝혔다.

KT가 오는 3월 2일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 모바일월드콩그레스(MWC)26에 참가해 대한민국의 AI·인프라 혁신 기술을 선보인다. [사진= KT]

입구에서는 광화문을 중심으로 이어져온 대한민국 혁신의 과거와 현재를 조명하는 영상이 상영된다.

내부에는 세종대왕 동상과 KT 광화문빌딩 웨스트사옥, 세종문화회관 등 광화문의 상징적 공간을 현장감 있게 구현했다.

KT는 혁신 기술과 K-컬처를 접목한 테마 공간을 통해 한국의 기술력과 문화를 함께 소개한다.

AX존에서는 기업 환경에 최적화된 AX(AI Transformation) 구현 운영체제 '에이전틱 패브릭'(Agentic Fabric)을 공개한다.

에이전틱 패브릭은 다양한 AI 기술과 에이전트를 유기적으로 연결해 기업 업무 전반을 수행하도록 설계된 엔터프라이즈 AI 운영체제다.

해당 공간에서는 산업별 필수 에이전트를 표준 템플릿으로 제공해 손쉽게 제작하고 즉시 현장에 적용할 수 있는 '에이전트 빌더'(Agent Builder)도 체험할 수 있다.

또한 여러 AI 에이전트의 협업과 LLM 연계를 통해 상담을 넘어 실제 업무 처리까지 자동화하는 차세대 컨택센터 솔루션 '에이전틱 AICC'(Agentic AICC)와 AI 기반 영상 분석 기술로 실종자를 탐색하는 '비전 트랙'(Vision Track)도 함께 전시된다.

K-스퀘어 존에는 상생 협력을 강화하기 위한 협력 중소·벤처기업 부스와 함께 비씨카드, kt sports, kt 밀리의서재 등 그룹사가 참여해 각 사의 주요 서비스를 소개한다.

K-POP 아이돌 '코르티스'와 함께하는 AR 댄스 프로그램과 광화문을 배경으로 한복을 가상 착용해보는'AI 한복 체험'도 운영된다.

이외에도 대한민국 통신의 발자취를 조명하는 아카이브 존, 'AI 이강인'이 7개 국어로 응원 메시지를 전하는 스포츠 존, 하이오더 기반 스마트 주문·결제 서비스를 체험할 수 있는 F&B 존 등 다양한 공간을 통해 AI 기술과 K-컬처가 결합된 전시를 선보인다.

윤태식 KT 브랜드전략실장 상무는 "광화문광장을 모티브로 조성한 가장 한국적인 콘셉트의 공간에서 AI 기술과 K-컬처가 결합된 색다른 브랜드 경험을 세계 각국의 관람객들에게 선보일 예정"이라며 "앞으로도 KT의 혁신 기술과 문화를 잇는 특별한 브랜딩 프로그램을 지속 발굴해 나가겠다"고 말했다.

