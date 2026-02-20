애경산업, 차병원과 '3D 인공피부' 모델 구축…학술지에 연구 게재

차병원 연구팀과 보건복지부 국책과제 수행

차세대 K-뷰티 스킨케어 R&D 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 생활뷰티기업 애경산업은 차병원 연구팀과 함께 진행한 '피부 마이크로바이옴의 피부 장벽 기능 영향 규명' 연구를 통해 피부과학 기초 연구 기반의 연구개발(R&D) 역량을 입증했다고 20일 밝혔다.

연구 성과는 과학기술논문인용색인(SCI)급 학술지인 '대한피부과학회'에 게재됐으며, 피부 마이크로바이옴 기반 3D 인공피부 모델을 구축하고 미생물별 피부 장벽 반응을 체계적으로 분석한 결과가 담겼다.

피부 마이크로바이옴 기반 3D 인공피부 연구 이미지. [사진=애경산업]

애경산업은 이번 과제를 통해 피부 장벽 회복 및 손상 방어에 유의미한 효과를 보이는 소재를 발굴하고 이를 향후 스킨케어 제품 개발에 적용하기 위한 기초 연구를 병행하고 있다.

이번 연구는 피부 상재 미생물인 황색포도상구균, 스타필로코쿠스 호미니스, 큐티박테리움 아크네가 피부 장벽 단백질 발현과 지질 합성에 미치는 차별적 영향을 규명한 연구로 피부 장벽 항상성 유지 기작을 과학적으로 분석한 것이 특징이다.

특히 애경산업 뷰티융합연구팀은 차병원 피부과 신정우 교수 연구팀과 공동으로 보건복지부 국책과제를 수행하며 피부 마이크로바이옴 기반 3D 인공피부 모델을 구축하고 있다. 해당 연구는 피부 장벽이 손상된 인공피부 환경을 구현해 가려움증, 여드름 등 피부 트러블 발생 기작을 규명하고 피부 회복 및 손상 방어에 유의미한 소재를 발굴하는 것을 목표로 한다.

애경산업은 이번 연구를 통해 피부 마이크로바이옴과 피부 장벽 간 상호작용에 대한 과학적 근거를 축적함으로써 소비자 피부에 보다 적합한 소재와 솔루션 개발을 위한 기초 연구와 기술 축적을 이어갈 계획이다.

애경산업 화장품연구소의 김한영 뷰티융합연구팀장은 "피부 장벽은 외부 자극으로부터 피부를 보호하는 핵심 요소로, 마이크로바이옴과의 균형이 매우 중요하다"며 "앞으로도 산학·의료기관 협력을 통해 기초 연구 기반의 과학적 데이터를 축적하고 이를 바탕으로 차별화된 피부 솔루션 개발을 이어갈 계획"이라고 말했다.

shl22@newspim.com