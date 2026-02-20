JB금융그룹, 9~11일 1억원 상금 자체 내 AI 경진대회 개최

'NewWave팀', AI 기반 차세대 기업 여신심사·분석 솔루션으로 대상
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = JB금융그룹이 9일~11일 정읍 아우름캠퍼스에서 AI 경진대회 'NewTech+비즈니스'를 개최했다고 20일 밝혔다.
이 대회는 전 그룹 차원의 AI 적용 전략을 본격적으로 추진하기 위한 행사로, 총 상금 1억원 규모의 최대 내부 경진대회로 기획됐다.
총 66개팀이 참여한 이번 대회는 2박 3일 간 해커톤 형태로 진행됐으며, AI를 이용한 아이디어 구현 및 금융 비즈니스 부문과 IT 개발 부서의 협업 문화 정착을 목표로 했다. 참가자들은 '바이브 코딩', 'AI Agent', 'GenAI 기반 로우코드' 등 다양한 최신 기술을 활용해 지난해와는 다른 도전적인 시도를 보여줬다.
치열한 경쟁 끝에 JB우리캐피탈의 'NewWave팀'이 AI 기반의 차세대 기업 여신심사·분석 솔루션으로 대상을 수상했으며, 최우수상은 광주은행의 '루이비통팀'과 전북은행의 '넥사팀'이 차지했다. 이 밖에 11개팀이 우수상과 특별상을 수상하며 성과를 인정받았다.
참가자들은 "기술 아이디어 제안에 그치지 않고, 사업 성과로 연결될 수 있는 아이디어를 필요로 했다는 점이 인상 깊었다"며 또 다른 참가자는 "AI 활용 방식보다 사업 구조 혁신에 중점을 둔 기획이 매우 의미 있었다"고 소감을 밝혔다.
JB금융그룹은 향후에도 생성형 AI 및 로우코드 개발을 통한 업무 혁신을 가속화하며, 실질적인 비즈니스 성과를 추구하는 AX(AI Transformation) 및 DX(Digital Transformation) 혁신 문화를 전 그룹 차원에서 확산할 계획이다.
