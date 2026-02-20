슈퍼포우, '2026 대한민국소비자브랜드대상' 첫 수상 쾌거

글로벌 펫시장에서 K-펫푸드의 우수성 알려 높은 평가

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 반려가족의 건강한 라이프스타일을 선도하는 주식회사 슈퍼포우(대표 홍성균)가 '2026 대한민국 소비자 브랜드 대상' 반려동물 헬스푸드 부문에서 대상을 수상하며 펫푸드 시장의 혁신 아이콘으로 부상했다.

한국소비자글로벌협의회(공동의장 윤정연·조은영)가 주관하고 (사)전자정보인협회, (사)아이팩조정중재센터, 한국링컨협회가 후원하며, 한국소비자평가원이 소비자 신뢰도와 선호도 조사를 기반으로 심층 평가를 진행했다.

매년 소비자의 직접적인 선택을 통해 미래 성장 가치가 높은 브랜드를 발굴하는 본 시상식에서 슈퍼포우는 독보적인 R&D 역량과 진정성 있는 브랜드 철학을 인정받아 첫 수상의 영예를 안았다.

[사진=슈퍼포우]

전 직원이 반려가족과 함께하는 보호자로 구성된 슈퍼포우는 '우리 아이들에게 당당히 먹일 수 있는 제품'을 만든다는 철학 아래 최상의 원료만을 고집하는 프리미엄 헬스푸드 브랜드다. 2021년 7월 브랜드 출시 이후 2022년 기업부설연구소 설립 및 반려동물 전용 우유 제조 방법 특허 출원 등 데이터 기반의 제품 개발에 매진해왔다.

특히 롯데칠성음료와의 업무 협약(MOU) 체결 및 코스트코, 롯데마트 맥스 등 메이저 유통 채널 입점을 통해 시장 점유율을 가파르게 확대하고 있다. 대표 제품인 '슈퍼포우 펫밀크'는 누적 판매량 60만 팩을 돌파하며 카테고리 킬러(Category Killer)로서의 입지를 굳혔다.

슈퍼포우의 경쟁력은 단순한 식품을 넘어 반려견의 구강 케어, 분리 불안 완화, 스트레스 해소 등 실제 생활 문제를 해결하는 실용적 솔루션을 제공한다는 점에 있다.

시그니처 아이템인 '덴탈츄 부스터'와 같이 하나의 제품으로 놀이와 양치, 문제 행동 개선을 동시에 실현하는 기능성 라인업을 강화하고 있으며, 소비자 후기와 정밀 데이터를 바탕으로 제품의 유효성을 지속적으로 고도화하고 있다. 최근에는 강아지 간식 및 영양제뿐만 아니라 고양이 간식 라인까지 확장하며 반려동물 라이프 시장 전반을 아우르는 수직 계열화를 추진 중이다.

글로벌 확장 전략 역시 주목할 만하다. 대만 수출을 필두로 사우디아라비아 등 중동 시장 진출에 성공했으며, 미국 현지화 전략을 통한 북미 시장 공략에 박차를 가하고 있다. 미국, 싱가포르, 라스베이거스, 태국, 중국 등 주요 해외 펫 박람회에 적극 참가하며 수출액 100만 달러 달성을 목표로 K-펫푸드의 우수성을 세계에 알리고 있다.

또한, 국내 모든 유기 동물을 돕겠다는 창업 초기 일념을 바탕으로 월 매출의 1%를 유기 동물 보호를 위해 후원하는 등 기업의 사회적 책임을 적극적으로 실천하는 사회적 기업으로서 행보도 이어가고 있다.

주식회사 슈퍼포우 홍성균 대표는 "이번 첫 수상은 반려가족의 건강과 행복을 최우선으로 삼고 달려온 지난 3년의 노력을 소비자들이 직접 인정해 주신 결과"라며, "앞으로도 화려한 디자인보다 실제적인 효과와 품질에 집중하여, 반려인과 반려견의 일상이 더 건강하고 편안해질 수 있도록 돕는 글로벌 넘버 원 반려동물 브랜드로 도약하겠다"고 소감을 밝혔다.

whitss@newspim.com