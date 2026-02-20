휠라, 제주 신제주점 리뉴얼 오픈…관광·지역 상권 공략 가속

문화·관광 특화 상권 내 브랜드 체험 확대

연내 대전, 광주, 강릉 등에 신규 매장 예정

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 미스토코리아가 운영하는 휠라(FILA)는 지난달 제주시 연동 신광로 일대에 신제주점을 리뉴얼 오픈하고 명동에 이은 국내 주요 거점 상권 공략을 본격화한다고 20일 밝혔다.

신제주점이 위치한 연동 지역은 2030 제주도민과 외국인 관광객의 유입이 활발한 신제주 핵심 상권으로 로드숍 중심의 패션 소비가 지속적으로 이뤄지고 있는 지역이다. 특히 매장이 자리한 연동 누웨마루거리는 차 없는 거리 운영과 다양한 문화 행사로 젊은 층과 관광객의 방문이 꾸준히 이어지고 있다.

휠라 신제주점 전경. [사진=미스토홀딩스]

휠라는 앞서 중국·일본·대만 등 동아시아 관광객의 방문 비중이 높은 대표 상권인 서울 중구 명동에 '휠라 1911 명동점'을 오픈하며 글로벌 브랜드 경쟁력을 강화해 왔다.

이번 신제주점 오픈 역시 명동점과 마찬가지로 관광 수요와 로컬 소비가 공존하는 상권의 특성을 고려한 전략적 선택이다.

휠라는 지역별 상권 특성과 고객 흐름에 맞춘 브랜드 운영을 통해 올해 대전 은행동, 광주 충장로, 강원 강릉시를 비롯한 전국 주요 거점에 신규 매장을 선보일 예정이다. 이를 통해 국내 주요 거점 상권에서의 브랜드 존재감을 점진적으로 강화해 나간다는 계획이다.

미스토코리아 관계자는 "신제주점 리뉴얼 오픈은 관광 수요와 지역 소비가 교차하는 핵심 상권에서 브랜드 접점을 강화하기 위한 전략의 일환"이라며 "명동과 제주를 잇는 주요 거점 상권을 중심으로 고객 흐름과 지역 특성에 맞춘 브랜드 운영을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.

shl22@newspim.com