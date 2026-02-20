한샘, 프리미엄 가죽 스윙소파 '스위브 더마스터' 출시

'퍼스널 핏 헤드레스트'로 편안한 사용감
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 프리미엄 소파 '스위브 더마스터'를 출시했다고 20일 밝혔다.
이번 신제품은 한샘에서 최초로 선보이는 프리미엄 라인의 가죽 스윙소파다. 이태리 명가 '펠레밀라노(Pelle Milano)' 사의 1.6~1.8mm(밀리미터) 황소 가죽을 사용해 천연 소재 고유의 고급스러운 질감을 구현했다. 특히 제품 전체를 가죽으로 마감하는 '올 레더(All-leather)' 사양으로 내구성을 높였다.
내장재는 고가의 매트리스 사양인 메모리폼과 45kg/m³의 초고밀도 스펀지를 레이어링했다. 한샘만의 기술력인 '퍼스널 핏 헤드레스트'를 탑재했다. 이를 통해 사용자의 자세와 체형에 따라 섬세하게 각도를 조절할 수 있다.
사용자의 라이프스타일에 맞춰 형태를 변형하는 기능도 갖췄다. 등 쿠션과 팔걸이에 '스윙' 기능을 적용해 필요에 따라 좌석 면적을 자유롭게 확장할 수 있다. 등 쿠션을 뒤로 밀면 침대처럼 넓은 데이베드 형태로 바뀐다. 또한 가죽 표면의 특수 가공을 통해 생활 오염 가능성을 최소화했으며, 다리 부분은 로봇청소기 출입이 자유로운 높이로 설계했다.
