[개장시황] 코스피, 장중 사상 첫 5700 돌파

코스피, 강보합...개인 매수세 확대

코스닥 1%대 하락...'외국인·기관' 쌍끌이 매도

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 20일 코스피는 장 초반 5700선 부근에서 등락을 이어가며 강보합 흐름을 보이고 있다. 개인 매수세가 유입되는 가운데 지수는 개장 이후 한때 5720선을 웃도는 등 상승 시도를 이어가는 모습이다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 18분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 22.69포인트(0.40%) 오른 5699.94에 거래되고 있다. 지수는 전 거래일보다 19.64포인트 오른 5696.89에 출발한 뒤 상승 폭을 확대하며 장중 한때 5727.18까지 오르기도 했다. 개인이 4574억원을 순매수하는 가운데 외국인과 기관은 각각 4229억원, 364억원을 순매도 중이다.

시가총액 상위 종목은 혼조세를 보이고 있다. 현대차(0.19%), LG에너지솔루션(0.12%), 삼성바이오로직스(0.52%), 두산에너빌리티(0.81%), KB금융(1.02%) 등이 오르고 있다. 반면 삼성전자(-0.26%), SK하이닉스(-0.56%), 삼성전자우(-0.82%), SK스퀘어(-1.24%), 기아(-0.29%) 등은 하락세를 나타내고 있다.

한국투자증권은 최근 코스피 지수 전망치를 기존 5650에서 7250으로 상향 조정했다. 반도체를 중심으로 한 이익 개선과 밸류에이션 정상화 가능성을 반영한 결과라는 설명이다.

김대준 한국투자증권 연구원은 "올해 코스피 전망치를 높이는 배경에는 기업 이익 증가가 자리하고 있다"며 "특히 반도체 업황 회복에 따른 실적 개선이 지수 레벨을 한 단계 끌어올리는 핵심 동력으로 작용하고 있다"고 밝혔다.

코스닥은 하락 출발했다. 같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일 대비 11.66포인트(1.00%) 내린 1149.05에 거래되고 있다. 외국인과 기관이 각각 2058억원, 272억원을 순매도하고 있으며 개인은 2470억원을 순매수 중이다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 혼조세다. 에코프로(0.64%), 에코프로비엠(0.23%), 삼천당제약(1.25%), 케어젠(1.24%), 코오롱티슈진(0.11%), 에이비엘바이오(0.05%), HLB(0.76%) 등이 상승 중이며,

알테오젠(-1.34%), 레인보우로보틱스(-0.56%), 리노공업(-0.90%)등은 약세다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 대비 5.5원 오른 1451.0원에 출발했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 19일 오후 코스피가 전장 종가보다 139.24 포인트(2.53%) 상승하며 5646.25 로, 코스닥은 48.74 포인트(4.41%) 상승한 1154.82로 거래되는 가운데, 서울 중구 하나은행본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 6.70원 상승한 1451.60원에 거래되고 있다. 2026.02.19 yym58@newspim.com

nylee54@newspim.com