李대통령 "전통과 첨단이 공존하는 전북에서 뵙겠다"…타운홀미팅 참여자 모집

"여러분의 이야기 들려 달라. 실행으로 보답할 것"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = "전통과 첨단이 공존하는 생명의 땅, 전북특별자치도에서 뵙겠습니다"

이재명 대통령이 오는 27일 전북에서 진행하는 타운홀미팅 참여자 200명을 공개적으로 모집한다.

이 대통령은 20일 페이스북에 "청년이 떠나지 않고, 기업이 뿌리내리며, 산업과 지역이 선순환하는 새로운 전북의 발전 모델을 만들어가야 한다"면서 공개모집글을 올렸다.

이 대통령은 "전북은 문화와 역사, 관광의 보고이자 대한민국의 미래를 이끌 전략 산업의 씨앗을 고루 품은 곳"이라며 "K-푸드와 농생명 바이오, 피지컬 AI, 재생에너지 그리고 새만금에 이르기까지 식량안보와 에너지 전환이라는 국가적 과제를 동시에 책임질 수 있는 잠재력을 갖추고 있다"고 했다.

다만, 전북의 강점이 일자리 창출과 인구 증가, 지역 활력으로 충분히 이어지지 못한 것에는 아쉬움을 표했다.

이 대통령은 "정부는 전북을 '5극 3특' 균형발전 전략의 핵심 축으로 확고히 세워, 미래산업을 주도하고 양질의 일자리와 혁신을 창출하는 기회의 땅으로 도약시킬 것"이라며 "그 과정에서 무엇보다 중요한 것은 이 땅을 삶의 터전으로 삼고 살아가는 도민 여러분의 목소리"라고 말했다.

이 대통령은 "자리에 함께해 여러분의 이야기를 들려달라"면서 "경청하고, 책임 있게 답하며, 실행으로 보여드리겠다"고 했다.

