우리은행, 삼성전자·LG유플러스와 1020 미래세대 고객 유치 공동 마케팅

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행이 지난 19일 삼성전자, LG유플러스와 손잡고 1020 미래세대 고객 유치를 위한 공동 마케팅 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.
이 협약은 금융·모바일·통신 분야를 대표하는 3사가 협력해 모바일 환경에 익숙한 1020 세대의 라이프스타일에 맞춘 금융 서비스를 제공하고, 디지털 기반 고객 접점을 확대하기 위해 마련됐다.
협약식은 우리은행 본점에서 진행됐으며, 정진완 우리은행장과 임성택 삼성전자 부사장, 이재원 LG유플러스 부사장 등 주요 관계자들이 참석했다.
이번 제휴를 통해 3사는 △1020 미래세대 타깃 공동 마케팅 및 프로모션 추진 △'삼성월렛머니' 서비스 홍보 △우리은행 고객에게 특별한 휴대폰 특가 제공 등 다양한 협업을 이어갈 예정이다. 특히, 모바일과 간편결제에 익숙한 1020 세대를 중심으로 실질적인 혜택을 제공하는 데 초점을 맞출 계획이다.
정진완 우리은행장은 "이번 협업은 금융 서비스에 모바일·통신 서비스를 결합해 미래세대 고객에게 차별화된 경험을 제공하기 위한 것"이라며 "앞으로도 다양한 산업과의 전략적 제휴를 통해 미래세대 고객과의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
