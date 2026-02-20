빗썸, 국내 거래소 최초로 양자내성암호 기반 보안 체계 도입

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 빗썸이 국내 가상자산 거래소 최초로 양자내성암호(PQC) 기반 보안 체계를 도입하기로 했다고 20일 발표했다.
이번 조치는 가상자산 산업의 빠른 성장에 발맞춰 거래소의 보안 수준을 높이기 위해 이뤄다. 양자컴퓨터의 상용화 우려에 대응하기 위해 빗썸은 PQC를 선제적으로 도입하고, 중장기 보안 대응 체계를 단계적으로 보강할 계획이다.
빗썸은 아톤과의 협력 아래, 인증보안 솔루션을 공급한 경험이 있는 아톤의 PQC 보안 솔루션을 순차적으로 적용한다. 이 솔루션은 미국 국립표준기술연구소(NIST)가 인증한 양자내성암호 알고리즘 ML-DSA와 ML-KEM을 포함하고 있으며, 자체 개발한 화이트박스 암호화 기술을 결합해 양자컴퓨터 기반 해독 위협은 물론 기존의 해킹 공격까지 이중으로 대응할 수 있도록 설계됐다.
빗썸은 새 보안 체계를 통해 거래소 서비스의 모든 보안 라이프사이클에 양자내성암호를 적용할 예정이다.
또한, 빗썸과 아톤은 효과적인 PQC 보안 체계를 구축하기 위해 공동 기술협의체를 구성하고 지속적으로 고도화를 추진할 예정이다. 이로써 빗썸은 '선수집 후해독(Harvest Now, Decrypt Later)' 전략에 대비하고, 정부의 암호체계 전환 정책에 맞춰 이용자 보호 체계를 강화할 계획이다.
이기택 빗썸 보안부문 총괄은 "장기적인 보안 환경 변화에 대응하기 위해 PQC 기반 보안 체계 도입을 추진하게 됐다"며 "단계적인 적용과 고도화를 통해 이용자 자산 보호 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 강조했다.
