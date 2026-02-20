삼성·KT, 6G 속도 경쟁 선점...5G 보다 두 배 빨라

초고집적 안테나로 5G 대비 2배 속도 검증

AI·XR 겨냥 6G 핵심 주파수 기술 확보

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 6G 핵심 후보 주파수인 7GHz 대역에서 업계 최고 수준인 3Gbps 다운링크 속도를 검증했다. 5G 대비 약 2배 빠른 전송 속도다. 6G 상용화를 겨냥한 핵심 기술 경쟁이 본격화하는 모습이다.

삼성전자는 KT, 키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies)와 함께 7GHz 대역에서 초고집적 다중 안테나(eXtreme-Multiple Input Multiple Output) 기술을 검증했다고 20일 밝혔다. 키사이트는 전자 계측 및 테스트 측정 솔루션 기업이다.

초고집적 다중 안테나는 여러 안테나를 하나의 시스템에 통합해 신호 효율을 높이는 기술이다. 데이터 처리량을 끌어올리는 방식이다.

삼성전자 차세대통신연구센터와 KT 연구진이 서울 우면동 소재 삼성전자 서울R&D캠퍼스에서 초고집적 다중 안테나 기술을 검증하고 있다. [사진=삼성전자]

삼성전자는 해당 기술을 적용한 기지국 시제품을 개발했다. KT가 실제와 유사하게 조성한 통신 환경에서 키사이트의 시험용 6G 단말기를 활용해 성능을 점검했다.

연구진은 기지국에서 단말기로 8개 데이터 스트림을 동시에 전송했다. 그 결과 최대 3Gbps 다운링크 속도를 기록했다. 7GHz 대역의 기술적 한계를 넘어선 성과다.

7GHz 대역은 6G 핵심 후보 주파수로 꼽힌다. 5G 3.5GHz 대역보다 넓은 대역폭을 확보할 수 있다. 더 빠른 전송 속도 구현이 가능하다.

다만 주파수가 높을수록 신호 간섭이 커지고 도달 범위가 줄어드는 약점이 있다. 초고집적 다중 안테나는 이런 한계를 보완하는 수단으로 평가된다. 해당 기술을 적용하면 7GHz에서도 5G에 준하는 통신 범위를 확보할 수 있다.

이번 성과는 인공지능(AI), 확장현실(XR) 등 대용량 데이터 서비스 확산에 대응할 기반으로 꼽힌다. 차세대 초고속·몰입형 서비스 구현의 토대를 마련했다는 평가다.

정진국 삼성전자 차세대통신연구센터장은 "KT, 키사이트와의 협력을 통해 차세대 통신의 혁신적인 전송 속도 향상 가능성을 확인할 수 있었다"며 "향후 6G 시대의 다양한 서비스와 사용자 경험이 실현되도록 미래 네트워크 기술 확보를 지속 선도해 나가겠다"고 말했다.

이종식 KT 미래네트워크연구소장은 "이번 검증은 6G 상용화 준비에 중요한 전환점으로, 7GHz 대역에서 안정적이고 높은 용량 확보를 통해 초고속·몰입형 서비스 구현에 필요한 핵심 기반 기술을 마련했다"며 "삼성전자와 함께 미래 네트워크 혁신을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

카일라쉬 나라야난 키사이트 통신솔루션사업부 사장은 "이번 성과를 바탕으로 연구와 상용화 사이의 간극을 해소했다"며 "삼성전자와 함께 차세대 무선 통신 기술 혁신에 기여해 고객 가치를 높이겠다"고 전했다.

삼성전자는 국내외 통신 사업자 및 파트너사와 협력을 확대할 방침이다.

