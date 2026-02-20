이란 "공격받을 시 역내 미군 기지 타격"…유엔에 서한

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대한 향후 조치를 열흘 안에 결정하겠다고 시한을 제시한 가운데, 이란이 군사 공격을 받을 경우 역내 미군 기지와 자산을 "합법적 표적"으로 간주하겠다고 경고했다.
19일(현지시간) 로이터통신에 따르면, 이란 유엔대표부는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 보낸 서한에서 "군사적 침략에 직면할 경우 해당 지역 내 '적대 세력'의 기지·시설·자산을 정당한 목표로 간주할 것"이라고 밝혔다.
이어 군사적 공격이 가해질 경우 "단호하게 대응할 것"이라고 강조했다. 다만 "이란은 전쟁을 원하지 않는다"고 덧붙였다.
이란 유엔대표부는 트럼프 대통령의 대(對)이란 발언이 "실질적인 군사적 침략 위험을 시사한다"고 주장했다.
앞서 이날 트럼프 대통령은 "이란과의 문제에 대해 10일 내 결정을 내리겠다"고 밝힌 데 이어, 이후 기자들에게는 최대 약 2주가 시한이라고 언급했다. 그는 "어떤 식으로든 합의를 만들거나 얻게 될 것"이라고 말하며 군사·외교적 옵션을 모두 열어둔 상태다.
월스트리트저널(WSJ)은 복수의 관계자를 인용, 트럼프 대통령이 이란을 핵 합의로 압박하기 위해 초기 단계의 제한적 군사 타격을 검토하고 있다고 보도했다.
해당 보도에 따르면 수일 내 승인될 경우 일부 군사·정부 시설을 겨냥한 소규모 공습이 이뤄질 수 있으며, 이란이 핵 농축 활동 중단 요구를 거부할 경우 더 광범위한 공세로 확대되는 시나리오도 논의되고 있단 전언이다.
wonjc6@newspim.com