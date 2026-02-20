디저트부터 객실까지...롯데호텔 월드, 산리오와 '헬로키티' 협업 프로모션

내달부터 2달 간 디저트 뷔페 및 애프터눈 티 세트 운영

헬로키티 혜택 결합한 월클데이 전용 객실 패키지도 사흘간 판매

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데호텔 월드가 산리오의 인기 캐릭터 '헬로키티(HELLO KITTY)'와 협업해 프리미엄 딸기 디저트를 마음껏 즐길 수 있는 '딸기 베이커리' 콘셉트 프로모션을 선보인다고 20일 밝혔다.

롯데호텔 월드는 매년 인기 캐릭터와의 컬래버레이션을 통해 차별화된 호캉스 경험을 제안해왔다. 지난해에는 산리오의 '마이멜로디(MY MELODY)'와 함께한 딸기 디저트 뷔페가 키덜트 고객층의 높은 호응을 얻으며 만석에 가까운 예약률을 기록한 바 있다.

롯데호텔이 다음달부터 선보이는 딸기 디저트 프로모션 헬로키티 스트로베리 월드 대표 이미지. [사진=롯데호텔 제공] nrd@newspim.com

이번 프로모션 역시 디저트부터 객실 상품까지 호텔 곳곳에서 헬로키티 특유의 감성을 경험할 수 있도록 준비했다. 호텔 1층 '더 라운지 앤 바'에서는 다음달 1일부터 4월 30일까지 헬로키티와 함께하는 딸기 디저트 프로모션 '헬로키티 스트로베리 월드(HELLO KITTY Strawberry World)'를 진행한다.

딸기 디저트 뷔페는 프리미엄 딸기 케이크, 롤케이크, 브라우니, 마카롱, 타르트 등 20여 가지의 다채로운 딸기 디저트 메뉴로 구성되며, 봄 시즌 테마의 한정판 헬로키티 스페셜 키링을 증정한다.

딸기 뷔페는 매주 금요일과 주말, 공휴일에 운영된다. 금요일 1부(18시 30분), 토요일과 공휴일은 3부(오전 11시, 14시, 17시), 일요일은 2부(오전 11시, 14시)로 나누어 진행하며 가격은 성인 12만원, 소인 7만5000원이다.

상시 판매하는 애프터눈 티 세트는 산딸기 초코 무스 케이크, 딸기 케이크, 헬로키티 마카롱을 비롯해 사과 타르트, 딸기 치즈 샌드위치, 랍스터 샌드위치 등으로 구성된 트레이와 차 또는 커피 2잔이 제공된다. 가격은 2인 기준 11만 5천원이다.

객실에서 벚꽃 전망과 함께 프라이빗하게 봄을 즐기고 싶은 고객을 위한 '룸서비스 헬로키티' 패키지도 마련했다. 패키지는 객실 1박과 함께 헬로키티 디저트, 초콜릿, 쿠키 등으로 구성된 룸서비스 헬로키티 애프터눈 티 세트와 한정판 헬로키티 스페셜 키링과 객실 키 등이 포함된다.

객실 패키지는 이달 23일부터 25일까지 단 3일 간, 롯데호텔 월드의 시그니처 할인 이벤트 '월클데이(World Click Day)' 전용 혜택을 담아 특별 판매하며 다음달 1일부터 4월 30일까지는 일반 패키지 구성으로 상시 예약 및 투숙이 가능하다.

nrd@newspim.com