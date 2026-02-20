경과원·평택시 '2026년도 히든챔피언 육성지원사업' 참가기업 모집

평택시 내 유망 중소기업 기술개발 지원 글로벌 경쟁력 갖춘 강소기업으로 육성

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 평택시와 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)은 기술력과 성장잠재력을 갖춘 평택시 중소기업을 발굴·육성하기 위해 '2026년도 히든챔피언 육성지원사업' 참가기업을 다음 달 13일까지 모집한다고 20일 밝혔다.

경과원 전경. [사진=경과원]

'히든챔피언 육성지원사업'은 평택시 내 유망 중소기업의 기술개발을 지원해 글로벌 경쟁력을 갖춘 강소기업으로 육성하고, 이를 통해 지역 산업 경쟁력 강화와 일자리 창출을 도모하는 사업이다.

평택시는 지난 2019년부터 2026년까지 25개사 이상의 '평택형 히든챔피언' 육성을 목표로 체계적인 지원을 경과원과 함께 추진하고 있다.

올해는 2개사를 선정해 ▲연구 기자재 구입 ▲연구 인력 인건비 ▲시제품 제작 ▲지식재산권 출원·등록 ▲시험분석 및 제품규격 인증 등 기술혁신 연구개발(R&D) 비용의 60%를 기업당 최대 5,300만 원 한도 내에서 지원한다.

지원 대상은 공고일 기준 평택시에 소재한 공장등록업체 중 매출액 50억 원 이상인 중소기업이다.

특히 평택시 전략산업인 반도체, 미래자동차, 수소에너지 분야 기업과 에너지효율 개선 과제를 수행하는 기업에는 우대 가점을 부여한다.

참여를 희망하는 기업은 경기기업비서 홈페이지www.egbiz.or.kr)를 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

이후 서류심사, 현장실사, 발표평가를 거쳐 4월 중 최종 참가기업을 선정할 예정이다.

김길아 균형발전본부장은 "대내외 경제 환경의 불확실성이 확대되는 상황에서 기업의 지속 성장을 위해서는 선제적 기술개발이 중요하다"며 "평택의 미래 산업을 선도할 유망 기업이 경쟁력을 확보할 수 있도록 체계적으로 지원하겠다"고 말했다.

자세한 사항은 경과원 남부거점센터 평택출장소 또는 평택시 기업정책팀을 통해 안내받을 수 있다.

ssamdory75@newspim.com