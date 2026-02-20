LG화학, IDMC로부터 두경부암 신약 3상 '지속 진행' 권고

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = LG화학은 회사의 미국 항암사업을 담당하는 아베오(AVEO)가 임상 3상을 진행 중인 표적항암제 '파이클라투주맙(ficlatuzumab)'의 최종 투여 용량으로 최대 함량인 20mg/kg을 선정하고 임상을 지속한다고 20일 밝혔다.

이번 결정은 임상시험의 중간 데이터를 검토한 독립적 데이터 모니터링 위원회(IDMC)의 권고에 따라 이뤄졌다. IDMC는 파이클라투주맙 임상 3상(FIERCE-HN)의 중간 결과를 바탕으로 시험 중인 두 가지 용량 가운데 최대 용량인 20mg/kg을 최종 투여 용량으로 선정하고 임상을 계속 진행할 것을 권고했다.

LG화학 로고. [사진=LG화학]

FIERCE-HN 임상은 백금 기반 항암화학요법과 면역관문억제제를 단독 또는 병용 투여받은 경험이 있는 HPV(사람유두종바이러스) 음성 두경부암 환자를 대상으로 진행된다. 파이클라투주맙과 세툭시맙 병용요법과 위약 및 세툭시맙 병용요법의 효과를 비교 평가하는 것이 목적이다.

이번 임상은 최소 410명에서 최대 500명의 환자를 모집해 전체 생존기간(OS) 등을 주요 평가 지표로 분석할 계획이다. 현재 한국, 미국, 유럽 등 여러 국가에서 환자 모집이 계획대로 진행되고 있다.

파이클라투주맙은 종양 성장과 전이에 관여하는 간세포 성장인자(HGF)의 작용을 억제하는 기전을 가진 단일클론항체 기반 표적항암제다.

임상 책임 연구자인 줄리 바우만(Julie E. Bauman) 조지 워싱턴대 암센터장은 "파이클라투주맙 기반 병용요법의 잠재적 임상 이점을 확인하는 데 한 걸음 더 다가선 중요한 순간"이라며 "최적 투약용량 확정을 통해 임상시험이 한층 빠르게 진행되길 바란다"고 말했다.

손지웅 LG화학 생명과학사업본부장은 "혁신의약품의 개발을 통해 암환자의 치료를 개선하는데 전념하고 있다"며 "이번 의미 있는 성과를 바탕으로 파이클라투주맙의 임상적 가치를 규명하는 데 힘을 쏟겠다"고 말했다.

