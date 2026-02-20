포바이포, 롤큐 행사서 '픽셀 디테일러' 첫 공개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 콘텐츠 AI 솔루션 전문기업 포바이포는 '롤큐 멤버스데이'에서 크리에이터 전용 화질 개선 솔루션 '픽셀 디테일러(PIXELL Detailer)'를 국내 처음 공개했다고 20일 밝혔다.
회사에 따르면 픽셀 디테일러는 1080p로 제작된 영상을 AI 기반 업스케일링과 화질 개선을 통해 4K급 결과물로 전환하는 후처리 솔루션이다. 최근 유튜브 시청 환경이 모바일에서 대형 TV까지 확장되며 고해상도 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 데이터·렌더링·업로드 부담이 높아진 제작 환경의 현실적 문제를 개선하기 위해 마련됐다.
특히 해당 솔루션은 원본 질감과 디테일 보존을 위해 생성형 AI 대신 추론형 CNN(합성곱 신경망) 기반 모델을 적용해, 새로운 픽셀을 생성하지 않고 원본 정보를 기반으로 화질을 향상시키는 것이 특징이다. 방송·OTT·FAST 채널·VFX 후반 등 원본 정합성이 중요한 제작 환경에도 적합하다.
또한 이를 활용하면 크리에이터는 기존 1080p 기반 촬영·편집 구조를 그대로 유지하면서도 4K 업로드 경쟁력을 확보할 수 있어, 작업 시간과 비용 부담을 낮출 수 있다. 회사는 향후 픽셀 디테일러를 기반으로 크리에이터·방송사·제작 스튜디오 등 다양한 영상 제작 환경까지 적용 범위를 확대할 계획이다.
포바이포 솔루션사업본부 서희환 팀장은 "픽셀 디테일러는 크리에이터가 기존 워크플로우를 변경하지 않고도 고해상도 콘텐츠를 제공할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다"며 "해상도 확대와 비트레이트 최적화를 결합해 실제 제작 과정에서 체감할 수 있는 효율성을 확보했다"고 밝혔다.
한편 포바이포가 픽셀 디테일러를 공개한 롤큐 멤버스데이는 300명 이상의 크리에이터가 참여하는 종합 MCN의 연례 행사로 지난 7일 열렸다. 소속 채널의 누적 구독자 수는 2700만 명을 넘어선다. 현재 롤큐의 전속 크리에이터로 266팀이 함께하고 있다.
