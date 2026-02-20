'우주를 줄게' 박서함, 일도 사랑도 '직진' 캐릭터로 여심 저격

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = tvN 수목드라마 '우주를 줄게'에서 '박윤성' 역을 맡아 출연 중인 박서함이 완벽한 비주얼과 다정다감한 매력으로 시청자들을 설레게 했다.

지난 18,19일 방송된 '우주를 줄게' 5, 6회에서 윤성은 현진(노정의)으로부터 태형(배인혁)과의 동거 사실을 전해 듣고 복잡미묘한 감정의 변화를 보였다. 하지만 당혹감을 애써 누르고 오히려 그녀를 걱정하는 언행으로 윤성의 성숙하고 여유 있는 어른의 면모를 엿보게 했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 우주를 줄게 윤성 역의 박서함. [사진=tvN 드라마 우주를 줄게] 2026.02.20 moonddo00@newspim.com

우주(박유호)의 존재를 알게 된 후 현진에게 함께 식사를 제안한 윤성은, 우주를 위한 선물과 카시트, 심지어 식당에 아이를 위한 메뉴를 미리 요청해 두는 등 세심한 배려를 이어갔다. 현진과의 외부 미팅에서는 현진의 취향을 정확히 기억한 딸기 라떼 레시피를 주문하며 "매년 이맘때쯤 네 생각을 했다"는 고백으로 보는 이들의 심박수를 높였다.

박서함은 현진과 태형의 동거 종료 시점이 다가온다는 사실을 알게 되고는 "잘됐네, 사실 네가 남자랑 한집에 사는 거 신경 쓰였거든"이라며 마음을 드러내고, 태형과의 볼링 대결에서 승부욕을 불태우는 인간적인 질투심까지, 조심스럽지만 솔직담백하게 자신의 감정을 표현하는 박윤성 캐릭터를 완벽하게 그려냈다.

한강 불꽃놀이 장면에서의 감정 연기 역시 빛났다. 박서함은 7년 전 못다 한 고백의 기억을 되새기는 윤성의 애틋한 순애보를 과하지 않은 연기로 진정성 있게 담아냈다.

이렇듯 회사에서는 팀원들을 아우르는 카리스마를, 현진 앞에서는 따스한 눈빛과 부드러운 미소로 '첫사랑'의 설렘을 선사하는 윤성의 반전 매력을 완성 시킨 박서함의 열연은, 본격적인 삼각 로맨스의 흥미를 돋우며 앞으로의 스토리 전개에 기대를 더하게 했다.

박서함이 출연하는 tvN '우주를 줄게'는 매주 수, 목요일 오후 10시 40분에 방송된다.

moonddo00@newspim.com