전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.21 (토)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

열흘 시한 제시한 트럼프 대통령, 이란 '제한적 선제 타격' 검토

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란을 핵 합의 테이블로 끌어내기 위해 초기 단계의 제한적 군사 타격을 검토하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 19일(현지시간) 보도했다. 

사안에 정통한 복수의 관계자에 따르면, 백악관이 승인할 경우 수일 내 이뤄질 수 있는 1차 공격은 이란 내 일부 군사·정부 시설을 표적으로 삼는 제한적 공습이 될 가능성이 있다.

이는 이란을 협상장으로 복귀시키기 위한 '경고성 조치' 성격이지만, 만약 이란이 핵 농축 활동 중단 요구를 거부할 경우 미군이 이란 정권 시설에 대한 광범위한 공세를 펼칠 것이며, 이는 이란 정권 전복을 목표로 할 수 있단 전언이다.

이란 국기와 도널드 트럼프 미국 대통령 일러스트 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

이 같은 '초기 제한 타격' 옵션은 그간 공개적으로 보도된 적은 없었다. 이는 트럼프 대통령이 단순한 보복 차원을 넘어, 군사력을 협상 지렛대로 활용해 친(親)미 성향의 합의를 이끌어내려는 전략을 염두에 두고 있음을 시사한다고 WSJ는 진단했다.

한 관계자는 트럼프 대통령이 소규모 공습으로 시작해 이란이 핵 프로그램을 해체하거나 정권이 붕괴할 때까지 공격 강도를 점진적으로 높일 수 있다고 전했다.

다만 트럼프 대통령이 해당 방안을 실제로 얼마나 진지하게 검토하고 있는지는 불분명하다. 고위 참모진은 최근 수주간 이 옵션을 대통령에게 보고해왔지만, 최근에는 오히려 더 대규모 군사 캠페인 논의에 무게가 실리고 있다는 전언도 나온다.

앞서 이날 트럼프 대통령은 이란 관련 향후 조치를 10일 내 결정하겠다고 밝혔으며, 이후 전용기에서 기자들과 만나 15일이 최대 한도라고 언급했다. 그는 "우리는 어떤 식으로든 합의를 만들거나 얻게 될 것"이라고 말했다.

백악관의 애나 켈리 대변인은 구체적 대응 방안에 대해 "대통령만이 자신이 무엇을 할지 혹은 하지 않을지 안다"며 말을 아꼈다.

현재까지 트럼프 대통령이 어떤 규모의 공격도 최종 승인한 상태는 아니라고 당국자들은 전했다. 검토 대상에는 정권 교체를 목표로 한 일주일가량의 집중 공습부터, 군·정부 시설에 대한 단기적 파상 공습까지 다양한 시나리오가 포함돼 있다. 그러나 일부 미 당국자와 전문가들은 이러한 공격이 이란의 강경 보복을 촉발해 중동 전역으로 확전될 가능성을 경고하고 있다.

이번 검토는 트럼프 대통령 1기 당시 북한을 상대로 논의됐던 이른바 '코피 작전(bloody nose)' 전략을 떠올리게 한다. 2018년 미·북 간 핵 갈등이 고조되던 시기, 당시 행정부는 북한 핵 프로그램을 중단시키기 위한 제한적 선제 타격을 검토했으나 결국 실행에 옮기지 않았다. 대신 트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장과 세 차례 정상회담을 가졌지만, 핵 포기를 이끌어내지는 못했다.

외교 채널도 병행되고 있다. 미 고위 당국자들은 이번 주 이란 측과 협상을 진행했다. 미국은 이란의 핵 활동 전면 중단과 함께 탄도미사일 프로그램 및 역내 무장세력 지원에 대한 제약을 요구하고 있다. 그러나 이란은 포괄적 합의안을 거부하고 있으며, 핵 활동과 관련해 제한적 양보만을 제시한 것으로 알려졌다. 또한 핵무기 획득을 추구한 적이 없다는 기존 입장을 재차 주장했다.

협상 교착이 장기화되는 가운데, 중동 인근에서 미군 전력 증강도 가속화되고 있다. 최근 수일간 최신예 F-35 및 F-22 전투기가 중동 지역으로 이동했으며, 공격기와 전자전기를 탑재한 두 번째 항공모함도 배치 중인 것으로 전해졌다. 대규모 공중 작전을 조율하는 지휘통제기와 주요 방공 전력도 속속 전개되고 있다.

이란 역시 강경 대응을 예고했다. 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자는 최근 소셜미디어를 통해 "미 항공모함을 침몰시킬 수 있으며, 미군을 다시 일어나지 못할 정도로 타격할 수 있다"고 경고했다.

트럼프 대통령의 결정 시한이 다가오는 가운데, 제한적 타격이 협상용 압박 카드로 작동할지, 아니면 중동 지역의 또 다른 군사 충돌로 이어질지 주목된다.

wonjc6@newspim.com

 

 

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동