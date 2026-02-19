KB국민은행, '타 금융사 대출까지 대출금리 인하 신청' 서비스 26일 출시

금리 인하 거절 시에도 사유 분석해 안내, 방안 제시도
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 오는 26일 마이데이터로 연결된 다른 금융사 대출까지 한 번에 대출금리 인하를 신청할 수 있는 금리인하요구권 대행 서비스 출시 계획을 19일 발표했다.
'금리인하요구권 대행 서비스'는 고객이 KB스타뱅킹을 통해 한 번만 신청하면, 여러 금융사의 대출에 대한 금리인하 가능 여부를 정기적으로 점검하고, 조건 충족 시 고객을 대신해 금리인하요구권을 자동으로 신청해주는 것이 특징이다. 이번 서비스는 지난해 12월 금융위원회가 마이데이터 기반 금리인하요구권 대행 서비스를혁신금융서비스로 지정한 데 따른 것으로, 고객의 이자 부담을 실질적으로 경감하고 포용금융을 확대하기 위해 마련됐다.
고객은 서비스 이용 후 금리 인하가 거절된 경우에도 거절 사유를 분석해 안내받고, 금리 인하 가능성을 높이기 위한 방안을 제시받는다.
KB국민은행 관계자는 "이번 서비스가 고객이 느끼는 불편을 해소하고 제도의 실효성을 높이기 위한 조치"라며 "앞으로도 금융소비자의 권익 보호를 최우선으로 하겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com